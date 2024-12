Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

CCC testuje ważną linię wsparcia

Notowania obuwniczej spółki wykazywały na początku grudnia relatywną słabość wobec szerokiego rynku. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, bowiem wcześniej kurs na pięcioletnie szczyty „wypchnęły” poprawa wyników i optymizm prezesa Dariusza Miłka. Ostatnie dwa tygodnie to faza korekty, która dotarła do linii średniej kroczącej z 50 sesji (190 zł). Oscylatory MACD i RSI zdołały zejść już do stref neutralnych, co sprzyja scenariuszowi zakończenia krótkoterminowej korekty. Zwłaszcza że w trwającym od roku trendzie wzrostowym zdecydowana większość fal korygujących kończyła się na lub nad wspomnianą linią średniej.