Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Budimex poniżej umownej granicy hossy

Parkiet

Gigant pokazał w minionym tygodniu szacunkowe wyniki za I półrocze, które wypadły lekko poniżej oczekiwań. To wpisało się w trwającą od maja powolną wyprzedaż walorów. Budimex porusza się w rytm WIG20, ale na jego wykresie krótkoterminowy trend spadkowy ma bardziej książkowy przebieg (wyraźnie niższe szczyty i dołki). W ostatnich dniach cena przebiła średnią z 200 sesji, czyli umowną granicę hossy. Nie zdarzyło się to od czerwca 2022 r., więc na pewno nie można bagatelizować tego ostrzeżenia. Oscylator MACD jest już bardzo nisko, co daje szanse na próbę powrotu nad granicę.

mBank poniżej średniej z 200 sesji