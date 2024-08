Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

W Afryce jest nawet bardziej świątecznie niż u Hemingwaya w „Ruchomym święcie”. „Jeśli miałeś szczęście mieszkać w Paryżu jako młody człowiek, to idzie on potem za tobą przez całe życie, bo Paryż to święto ruchome”. W Afryce, tej rozpościerającej się na południe od równika, każdy dzień może być świętem, jeśli się tam znajdziesz.