Czy lipiec przyniesie kontynuację hossy?

A te wyglądają obiecująco. Średnia zmiana indeksu WIG w siódmym miesiącu roku, licząc dla całej 33-letniej historii, wynosi +3,8 proc. Pod tym względem lipiec nie ma sobie równych. Nawet związane z efektami sezonowymi grudzień i styczeń mają tą średnią niższą, wynoszącą 3,6 proc.

Nawet jeśli z szeregu lipcowych danych usuniemy wartości skrajne (zwyżka WIG o 3,7 proc. w lipcu 1994 r. i spadek o 9,1 proc. w lipcu 2002 r.), to średnia nadal pozostaje na wysokim poziomie, równym 3,1 proc. Co więcej, w ciągu 33 lat w 13 przypadkach lipiec przynosił spadek WIG, w jednym indeks wyszedł na zero, a w pozostałych 19 lipcach indeks zyskiwał. To daje trafność na poziomie 57,6 proc. Dokładając do tego fakt, że średnia zwyżka podczas wzrostowych lipców wynosi 9 proc., a średni spadek podczas spadkowych 3,5 proc., wartość oczekiwana dla siódmego miesiąca roku zdecydowanie faworyzuje byki. A że WIG do ATH potrzebny przysłowiowy rzut beretem, powinniśmy w lipcu celebrować nowe rekordy, powyżej okrągłych 90 000 pkt.

Żeby nie było tak zielono, warto dodać, że statystyki dla banków dla lipca stoją w kontrze do tych dla WIG. Mowa o Pekao, mBanku i Santanderze, które za minioną dekadę mają najsłabsze statystyki w WIG20. Ich średnia strata w siódmym miesiącu roku wynosi odpowiednio: 4,1 proc., 3,4 proc. i 1 proc. Trafność dla dwóch pierwszych też wygląda blado, bo wynosi odpowiednio 30 i 20 proc. Ujemne statystyki dla lipca mają też Orlen i JSW.

Mamy więc dwóch dużych udziałowców WIG20 w gronie potencjalnych maruderów, co może nieco utrudniać drogę WIG na nowe szczyty. Z drugiej strony trwająca hossa już nie raz udowodniła, że potrafi sobie radzić bez sektora bankowego i że kandydatów na liderów w ramach cyklicznej rotacji nigdy nie brakuje. Niewykluczone więc, że w lipcu na GPW objawią się nowe motory napędowe trendu wzrostowego.