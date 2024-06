Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Biomaxima powyżej umownej granicy hossy

Biotechnologiczna spółka bardzo dobrze zaczęła czerwiec. Notowania wzrosły bowiem o ponad 20 proc. i przebiły średnie z 50 i 200 sesji. Fali wzrostowej towarzyszyły podwyższone obroty, a zwyżki mogła wspierać informacja, że DM BDM podtrzymał rekomendację „kupuj” dla spółki. Wprawdzie cenę docelową obniżono z 26,4 zł na 22,9 zł, ale to wciąż znacznie powyżej rynku. W ujęciu długoterminowym ostatnie zwyżki mają potencjał do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy. Wskazują na to: skala wzrostu, przebicie umownej granicy hossy i przebicie lokalnego szczytu z kwietnia (16 zł). Pułap 20 zł to najbliższy opór, a 16 zł to wsparcie.