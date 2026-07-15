Jak przekazała w środę spółka, produkcja węgla ogółem na poziomie 3,23 mln ton w II kw. br. oznacza spadek o 0,3 proc. wobec I kw. br. oraz o 3,4 proc. rok do roku.

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Produkcja węgla koksowego osiągnęła 2,76 mln ton – o 0,8 proc. mniej niż w poprzednim kwartale i o 2 proc. mniej niż w II kw. 2025 r. Sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,47 mln ton i była wyższa w stosunku do I kw. br. o 2,5 proc., a niższa o ok. 11 proc. rdr.

Produkcja koksu w II kw. 2026 r. osiągnęła 0,67 mln ton i była niższa o 10,9 proc. wobec I kw. br. i niższa o 4,9 proc. wobec II kw. ubiegłego roku.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła 2,97 mln ton i była wyższa o 1,1 proc. kdk., a niższa rdr. o 0,9 proc. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w II kw. 2026 r. ok. 69 proc. wolumenu ogółem.

Sprzedaż węgla koksowego na poziomie ok. 2,41 mln ton była niższa w porównaniu do I kw. 2026 r. o 3 proc., a do II kw. 2025 r. niższa o ok. 7,7 proc. Sprzedaż węgla energetycznego wyniosła ok. 0,56 mln ton, co oznacza wzrost kw. do kw. o 23,3 proc. i rdr. o 45,8 proc.

Narastająco w 2026 r. produkcja węgla ogółem wyniosła w JSW 6,46 mln ton, a koksu 1,43 mln ton. JSW zaznaczyła, że w II kw. br. nie odnotowano nagłych zdarzeń wpływających na poziom produkcji. Jak napisano, produkcja węgla była na poziomie zbliżonym do poprzedniego okresu i nieznacznie wyższym od zakładanego w planie.

Obecny przewidywany roczny poziom wydobycia węgla ogółem w 2026 r. w JSW to ok. 13,3 mln ton. Cel ten został obniżony z pierwotnych ok. 13,5 mln wskutek grudniowego wyrzutu metanu w kopalni Pniówek, w następstwie którego zginęło dwóch górników.

W środę JSW uściśliła, że produkcja za I półrocze br. dla węgla ogółem na poziomie 6,46 mln ton, przy celu rocznym 13,3 mln ton, oznacza jego realizację w 48,6 proc.

Natomiast produkcja węgla koksowego 5,54 mln ton, przy celu rocznym 11,66 mln ton, oznacza realizację planu w 47,5 proc., a produkcja węgla energetycznego 0,92 mln ton, przy celu rocznym 1,64 mln ton, oznacza realizację planu w 65,1 proc.

Z kolei przy produkcji w I półroczu br. koksu w ilości 1,43 mln ton, roczny plan produkcyjny 3,43 mln ton wykonano w 41,6 proc.

Ceny sprzedaży produktów JSW w II kw. wzrosły pod wpływem globalnych tendencji.

Szacowana średnia cena kontraktowa sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych wyniosła 767,40 zł za tonę (209,84 dolarów), co oznacza wzrost o 6,2 proc. kdk. i o 12,4 proc. rdr. Średnia cena kontraktowa sprzedaży węgla energetycznego sięgnęła 349,62 zł za tonę, o 31,2 proc. więcej kdk. i o 13,9 proc. więcej rdr.

Szacowana średnia cena kontraktowa koksu do odbiorców zewnętrznych w II kw. br. wyniosła 993,58 zł za tonę (271,69 dolarów) i była wyższa w porównaniu do I kw. br. o 7,6 proc., jednak wobec II kw. 2025 r. niższa o 4,3 proc.

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JSW: Chiny i ograniczona podaż kształtowały rynek węgla koksowego

Według JSW na globalny i europejski rynek stali, koksu i węgla koksowego w II kw. 2026 r. wpływały m.in. ograniczenie podaży krajowej i wzrost importu węgla koksowego w Chinach, co przełożyło się na utrzymanie notowań węgli australijskich. Obserwowano przy tym rozbieżności trendów cenowych dot. różnych gatunków węgla koksowego.

Sytuacja na rynku węgla koksowego w Chinach przełożyła się na wzrost notowań koksu chińskiego, a w ślad za tym od pozostałych dostawców, w tym z Indonezji. Jednocześnie obserwowano brak wyraźnej poprawy produkcji stali w Unii Europejskiej pomimo pełnego wdrożenia opłat CBAM.

JSW zaznaczyła, że na poziom sprzedaży w II kw. 2026 r. oddziaływały czynniki wynikające z działań mających na celu poprawę bieżącej płynności, w tym ustanowienia zabezpieczeń na węglu.

W II kw. cena referencyjna dla węgla koksowego wyniosła 235,06 dolarów za tonę, co oznacza wzrost kdk. o 9,2 proc. oraz wzrost rdr. o 26,4 proc. Średnia notowań koksu wielkopiecowego importowanego do Europy wyniosła w II kw. 2026 r. 317,67 dolarów, co daje wzrost kdk. o 14,3 proc. i wzrost rdr. o 31,3 proc.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku przez zarząd ryzykiem utraty płynności. W lutym JSW zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia kosztów pracy. Wśród innych działań restrukturyzacyjnych jest sprzedaż niektórych aktywów. 8 czerwca br. walne zgromadzenie JSW zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń pod kątem zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z ARP.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto. Zatrudnienie w JSW na koniec 2025 r. wynosiło 20 488 osób.