Z tego artykułu dowiesz się: Co stoi za nieoczekiwanym spadkiem cen hurtowych w amerykańskiej gospodarce.

Jak najnowsze dane o inflacji mogą wpłynąć na politykę monetarną Rezerwy Federalnej.

Z jakimi trudnościami mierzą się producenci przy przenoszeniu kosztów na konsumentów.

Jakie sygnały dla rynków finansowych wysyła niższa presja inflacyjna w USA.

Wskaźnik cen produkcji (PPI) odnotował w tym miesiącu skorygowany sezonowo spadek o 0,3 proc., w porównaniu z konsensusem Dow Jonesa, który zakładał niezmieniony wskaźnik kosztów finalnego popytu. W ujęciu rocznym indeks wskazywał na inflację na poziomie 5,5 proc. Odczyt za maj został znacząco zrewidowany w dół, z początkowo prognozowanego wzrostu o 1,1 proc. do 0,6 proc.

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Po wyłączeniu żywności i energii, bazowy wskaźnik wzrósł o 0,2 proc., podczas gdy prognozowano wzrost o 0,3 proc. Bazowy wskaźnik PPI z wyłączeniem usług handlowych wzrósł o 0,1 proc. i był o 5,1 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Podobnie jak w przypadku cen konsumpcyjnych, indeks skorzystał na spadku kosztów energii, zwłaszcza w związku ze spadkiem cen ropy naftowej spowodowanym chwilowym załamaniem napięć między USA a Iranem. Ceny towarów odnotowały miesięczny spadek o 1,4 proc., co stanowi największy spadek od lipca 2022 r., podczas gdy ceny energii spadły o 6,4 proc., a ceny żywności na końcowy popyt spadły o 0,6 proc.

W kategorii towarów, benzyna spadła o 12 proc., co stanowi około dwie trzecie miesięcznego spadku.

Ceny usług wzrosły o 0,2 proc., na co wpłynął wzrost cen usług handlowych o 0,4 proc.

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Wskaźniki inflacji stanowią postęp w pięcioletniej walce Fed o powrót do celu

Dane o PPI pojawiły się dzień po tym, jak BLS poinformowało, że indeks cen konsumpcyjnych (CPI), szeroko rozumiany wskaźnik inflacji w kasie, odnotował w czerwcu nieoczekiwanie gwałtowny spadek o 0,4 proc., co spowodowało spadek rocznej stopy inflacji do 3,5 proc. Był to największy miesięczny spadek od kwietnia 2020 r., tuż po ogłoszeniu pandemii COVID-19.

Bazowa inflacja konsumencka spadła do 2,6 proc. po tym, jak ceny pozostały niezmienione w tym miesiącu.

Chociaż wskaźniki inflacji nadal znacznie przekraczają cel Rezerwy Federalnej wynoszący 2 proc., stanowią one postęp w pięcioletniej walce banku centralnego o powrót do celu.

– Wojna Fed z inflacją wcale się nie skończyła – powiedział Chris Rupkey, główny ekonomista Fwdbonds – …ale z frontu napływają dobre wieści, a prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych przez Fed powinno nadal maleć, ponieważ inflacja w fabrykach ma tendencję spadkową, a producenci nie będą przerzucać wyższych kosztów na konsumentów w tak dużym stopniu, jak wcześniej zakładaliśmy.

Indeksy cen konsumpcyjnych i cen producentów mają istotny wpływ na obliczenie preferowanego przez Fed wskaźnika inflacji. Decydenci polityczni najściślej śledzą indeks cen wydatków konsumpcyjnych, który ma zostać opublikowany pod koniec tego miesiąca przez Departament Handlu. W maju indeks PCE wskazał inflację bazową na poziomie 4,1 proc. i 3,4 proc., przy czym oba wskaźniki prawdopodobnie spadną po publikacjach w tym tygodniu.

PPI pokazuje trudności producentów w przerzucaniu wyższych kosztów na konsumentów

Wynik -0,3 proc. wskazuje na spadek cen, jakie producenci otrzymują za swoje towary. Spadek ten kontrastuje ze wzrostem o 0,6 proc. w poprzednim miesiącu, co oznacza znaczny spadek cen hurtowych.

Wskaźnik PPI jest kluczowym wskaźnikiem, ponieważ często poprzedza zmiany cen konsumpcyjnych. Wyższy odczyt PPI jest generalnie postrzegany jako pozytywny dla dolara amerykańskiego, ponieważ sugeruje narastanie presji inflacyjnej, potencjalnie prowadzącej do zacieśnienia polityki pieniężnej. Z drugiej strony, niższy niż oczekiwano wskaźnik PPI może być negatywny dla waluty, sygnalizując słabszą inflację i potencjalnie bardziej akomodacyjne nastawienie Rezerwy Federalnej.

Nieoczekiwany spadek wskaźnika cen produkcji rodzi pytania o fundamentalną siłę presji inflacyjnej w gospodarce USA. Może to sugerować, że producenci borykają się z trudnościami w przerzucaniu wyższych kosztów na konsumentów, potencjalnie z powodu słabnącego popytu lub zwiększonej konkurencji – pisze investing.com. Ten rozwój sytuacji może mieć szersze implikacje dla polityki pieniężnej, ponieważ Rezerwa Federalna uważnie monitoruje dane inflacyjne, aby kierować swoimi decyzjami dotyczącymi stóp procentowych.

Uczestnicy rynku prawdopodobnie będą analizować nadchodzące dane inflacyjne, aby ocenić, czy spadek PPI jest anomalią, czy też wskazuje na szerszy trend. Dane te mogą również wpłynąć na przyszłe decyzje Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej, zwłaszcza jeśli inflacja cen konsumpcyjnych wykaże oznaki spowolnienia wraz ze spadkiem wskaźnika.

Ogólnie rzecz biorąc, nieoczekiwany spadek PPI dodatkowo komplikuje perspektywy gospodarcze, mając potencjalne implikacje dla inflacji, polityki pieniężnej i szerszych rynków finansowych. Inwestorzy i decydenci będą uważnie śledzić kolejne wskaźniki ekonomiczne, aby uzyskać dalsze informacje na temat trajektorii inflacji i gospodarki USA.