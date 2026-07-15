Z tego artykułu dowiesz się: Ile zainwestowano w nieruchomości komercyjne w Polsce w I półroczu i skąd wzięła się ogromna dynamika wzrostu.

Który segment nieruchomości przyciągnął najwięcej kapitału.

Jak rośnie znaczenie polskiego kapitału w inwestycyjnym torcie.

Jakie nastroje i trendy wśród inwestorów będą kształtować rynek w nadchodzących miesiącach.

3 mld euro (prawie 13 mld zł) sięgnęła w I połowie 2026 r. wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce – oszacowali eksperci firmy Avison Young. To wzrost o 77 proc. wobec analogicznego okresu 2025 r. W tym sezonie zawarto 66 transakcji, a największą była ta o wartości 575 mln euro (prawie 2,5 mld zł) – pierwsza takiej skali na rynku living. Chodzi o zakup portfela ponad 3 tys. mieszkań przez platformę PRS Vantage Rent od Resi 4 Rent.

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W ujęciu ilościowym transakcji było o 10 mniej niż rok wcześniej, ale inwestorzy przestali się rozdrabniać. Tym razem w każdym sektorze nieruchomości komercyjnych zawarto duże transakcje, czyli o wartości przekraczającej 100 mln euro.

– Coraz wyraźniejszy staje się stopniowy powrót inwestorów typu core skupiających się na aktywach klasy prime. W rezultacie średnia wartość transakcji znacznie wzrosła, przy płynności niższej niż w tym samym okresie w 2025 r. Spodziewamy się, że cały 2026 r. przyniesie wyniki lepsze niż poprzedni, dzięki pozytywnym nastrojom inwestorów, silnym fundamentom gospodarczym oraz solidnej puli transakcji w toku – skomentowała Paulina Brzeszkiewicz-Kuczyńska, menedżerka w dziale badań i analiz Avison Young.

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Nieruchomości handlowe na topie. Później magazyny i biura. To wybierają inwestorzy w Polsce

Najwięcej pieniędzy napłynęło na rynek nieruchomości handlowych. To 1,03 mld euro, czyli nieco więcej niż w całym ubiegłym roku. To najlepsze pierwsze półrocze od 2018 r. Transakcji było 20, jednak pięć największych odpowiadało za 73 proc. całkowitej wartości inwestycji. Kluczowe było przejęcie 70 proc. udziałów w centrum handlowym Posnania oraz portfela hipermarketów Auchan i Vendo Parków. Na rynku handlowym karty rozdawali inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej.

– Wśród transakcji pojedynczymi aktywami, zarówno regionalne centra handlowe, jak i parki handlowe nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów. Zrealizowane transakcje obejmowały również wolnostojące nieruchomości handlowe, a także projekty przebudowy. Polski sektor handlowy nadal wykazuje dużą atrakcyjność dla inwestorów. Jego zróżnicowana oferta możliwości inwestycyjnych przyciąga szerokie spektrum kapitału, od mniejszych inwestorów krajowych po duże międzynarodowe instytucje – powiedział Artur Czuba, dyrektor w dziale inwestycji Avison Young.

W nieruchomościach przemysłowo-logistycznych inwestorzy ulokowali 782 mln euro, nieco więcej rok do roku. Tu dominował kapitał amerykański. 2 z 18 transakcji odpowiadały za 46 proc. całkowitej wartości. Prawie 40 proc. wartości przypadło na transakcje na rynkach regionalnych, poza wielką piątką.

– Aktywa zabezpieczone długoterminowymi umowami najmu pozostają bardzo atrakcyjne dla inwestorów poszukujących stabilnych i przewidywalnych źródeł dochodu. Transakcje typu sale & leaseback (użytkownik sprzedaje swój budynek i zawiera z nabywcą długoterminową umowę najmu – red.) nadal stanowią poszukiwany produkt inwestycyjny. Ponadto, spodziewana korekta cen starszych aktywów może otworzyć dodatkowe możliwości i jeszcze bardziej ożywić aktywność rynkową – skomentował Bartłomiej Krzyżak, co-head działu inwestycji Avison Young.

Na rynek biurowy napłynęło 594 mln euro. 10 na 23 transakcje zrealizowano w Warszawie, w tym pięć dotyczyło biurowców prime. Szczególnie warte podkreślenia jest to, że za 50 proc. wartości odpowiadał polski kapitał, w dodatku kupił on 3 z 5 nieruchomości klasy prime.

Największymi transakcjami, o wartości przekraczającej 100 mln euro każda, były nabycie warszawskiego Central Point przez polskiego inwestora Lewandpol (właścicielem jest Andrzej Lewandowski, przedsiębiorca i kierowca wyścigowy – red.) oraz zakup Royal Wilanów przez czeską firmę Wood & Company. W regionach, a ściślej w Krakowie sprzedano dwa budynki „prime” kompleksu Brain Park i The Park.

– Biorąc pod uwagę transakcje znajdujące się obecnie na zaawansowanym etapie negocjacji, zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych, przewidujemy, że wartość inwestycji w sektorze biurowym w 2026 r. może utrzymać się na poziomie z ubiegłego roku lub nawet go przekroczyć w zależności od tempa finalizacji transakcji. Obserwujemy, że coraz więcej inwestorów ponownie skupia swoją uwagę na nieruchomościach biurowych – powiedział Marcin Purgal, co-head w dziale inwestycji Avison Young.

Jeśli chodzi o rynek living, zakup części portfela Resi 4 Rent przez Vantage Rent za 575 mln euro to transakcja wyjątkowa. Całkowity zasób PRS w Polsce to ponad 23 tys. mieszkań, transakcja obejmowała ponad 5 tys. Tak dużych, pracujących portfeli, po prostu w Polsce nie ma.

Polski rynek nieruchomości atrakcyjny dla inwestorów ze wszystkich zakątków świata

Analitycy Avison Young spodziewają się, że ten rok może przynieść wzrost wobec 2025 r. (4,5 mld euro) dzięki pozytywnym nastrojom rynkowym, silnym fundamentom gospodarczym oraz solidnej puli toczących się transakcji. Podkreślają, że Polska nadal cieszy się pozytywnym postrzeganiem wśród inwestorów jako kraj stabilny gospodarczo, o silnych fundamentach, oferujący przewidywalne otoczenie prawne oraz bezpieczny, przejrzysty i płynny rynek nieruchomości. Aktywni nadal będą inwestorzy z CEE i krajów bałtyckich, zauważalne są pierwsze oznaki ożywienia aktywności inwestorów azjatyckich. Rośnie również zainteresowanie inwestorów z Europy Zachodniej, zwłaszcza z Francji – z ich perspektywy nasz rynek inwestycyjny charakteryzuje się większą płynnością niż zachodnioeuropejski, a różnice cenowe między sprzedającymi a potencjalnymi kupującymi są mniejsze.

– W ciągu ostatnich dwóch lat znacznie wzrosła również aktywność kapitału krajowego, co widać nie tylko po liczbie transakcji, ale także po wielkości inwestycji. Mamy nadzieję, że tendencja ta utrzyma się – podsumowała Paulina Brzeszkiewicz-Kuczyńska.