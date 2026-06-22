Ten rok dla wielu firm z branży materiałów budowlanych pozostaje okresem podwyższonej niepewności. Producenci nadal odczuwają skutki wysokich kosztów finansowania, ostrożności inwestorów oraz napięć geopolitycznych. – Niestabilna sytuacja w różnych regionach świata wpływa na ceny energii i surowców, zwiększając presję kosztów w całym łańcuchu dostaw materiałów budowlanych. W efekcie rosnące koszty realizacji inwestycji mogą ograniczać skłonność inwestorów do uruchamiania nowych projektów, co bezpośrednio przekłada się na popyt na materiały budowlane i tempo odbudowy koniunktury w sektorze – ocenia Sławomir Majchrowski, prezes Seleny FM.

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Jego zdaniem sytuacja w branży pozostaje dynamiczna. W dalszym ciągu zależy też od czynników makroekonomicznych, polityki monetarnej oraz geopolityki. Stopniowe uruchamianie wcześniej przygotowanych projektów inwestycyjnych może jednak pomóc wspierać aktywność sektora w kolejnych kwartałach.

Foto: Parkiet

Zarząd Seleny FM do najważniejszych czynników zewnętrznych wpływających na działalność grupy zalicza: poziom aktywności inwestycyjnej w budownictwie, koszty finansowania projektów, ceny energii i surowców, sytuację geopolityczną oraz otoczenie regulacyjne związane z efektywnością energetyczną budynków. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabierają długoterminowe trendy rynkowe. Chodzi zwłaszcza o transformację energetyczną budownictwa, rozwój rynku termoizolacji i materiałów poprawiających efektywność energetyczną budynków oraz zapotrzebowanie na produkty zwiększające wydajność i ergonomię pracy wykonawców.

– Po stronie wewnętrznej kluczowe znaczenie mają działania związane z dywersyfikacją geograficzną i produktową, rozwój innowacji, integracja przejętych spółek oraz rozbudowa lokalnych mocy produkcyjnych. Coraz większą rolę odgrywa także realizacja efektów synergii wynikających z przejęć dokonanych w ostatnich latach – przekonuje Majchrowski.

Istotny wpływ na poziom marż Seleny FM ma struktura sprzedaży. W I kwartale tego roku rentowność sprzedaży brutto wzrosła w grupie do 36 proc., co potwierdza skuteczność strategii zwiększania udziału produktów innowacyjnych, wysokospecjalistycznych i oferujących większą wartość dodaną dla klientów. Dotyczy to m.in. rozwiązań termoizolacyjnych, hydroizolacyjnych i pianoklejów.

– Na tle wymagającego otoczenia rynkowego szczególnie istotna pozostaje zdolność grupy do utrzymywania wzrostu EBIT i EBITDA przy jednoczesnym rozwoju organizacji oraz integracji nowych aktywów. Pokazuje to, że model biznesowy oparty na dywersyfikacji geograficznej, produktowej oraz aktywności M&A skutecznie wspiera odporność grupy Selena na wahania koniunktury i zmiany zachodzące na poszczególnych rynkach – twierdzi Majchrowski.

Wzrosły ceny materiałów budowlanych

Dla zarządu Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka głównym wyzwaniem pozostaje popyt konsumencki na poziomie niższym od oczekiwań, co z kolei jest pochodną krajowej i zagranicznej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. – Ta ostatnia wywołała w tym roku wzrost niepewności w gospodarce, potencjalnie ograniczając na pewien czas skłonność konsumentów do wydatków remontowych. Warunkiem sprzyjającym wzrostowi sprzedaży byłaby długoterminowa stabilizacja nastrojów – uważa Piotr Mikrut, prezes Śnieżki.

Foto: Parkiet

Jego zdaniem wydarzenia na Bliskim Wschodzie, przekładające się na większą niepewność w gospodarce, a także podwyższone koszty surowców czy transportu, nie wspierają wyczekiwanej zmiany trendu, czyli powrotu konsumentów do zwiększania wydatków na remonty. Mimo to zarząd nie wyklucza poprawy sytuacji na rynkach, na których działa grupa. – Działalność w Ukrainie w dalszym ciągu pozostaje pod presją trwającego tam konfliktu zbrojnego, którego przyszłe scenariusze wciąż pozostają trudne do prognozowania. Z kolei w przypadku Węgier, naszego największego rynku zagranicznego, obserwujemy, czy i w jaki sposób w kolejnych miesiącach ukształtują się uwarunkowania gospodarcze, w tym w szczególności PKB – informuje Mikrut.

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Śnieżka największe nadzieje na wzrost wyników wiąże ze swoim kluczowym asortymentem obejmującym produkty dekoracyjne oraz chemię budowlaną. Strategia grupy zakłada rozwój i umacnianie pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Koncentrujemy się na trzech kluczowych rynkach: polskim, stanowiącym 73 proc. sprzedaży całej grupy, oraz na rynkach węgierskim i ukraińskim. Łącznie odpowiadają za ponad 95 proc. przychodów – podaje Mikrut. Dodaje, że naturalnym uzupełnieniem kierunków ekspansji są dziś Czechy i Słowacja. W kolejnych kwartałach będzie tam budowana sieć dystrybucji oraz uruchamiana sprzedaż w modelach, które sprawdziły się na innych rynkach.

Zarząd Ferro zauważa, że cała branża przeprowadziła w tym roku podwyżki cen wyrobów w odpowiedzi na wzrost kosztów produkcji. – Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Ferro i popyt na poszczególnych rynkach po I kwartale trudno jest mówić już o przełomie na rynku. Na dziś oceniamy, że 2026 r. może być podobny do roku ubiegłego – mówi Wojciech Gątkiewicz, prezes spółki.

Informuje, że grupa w biznesie źródeł ciepła rozwija m.in. systemy ogrzewania hybrydowego. W armaturze instalacyjnej istotnym nowym komponentem oferty jest ogrzewanie podłogowe wraz ze sterownikami i wszelkimi elementami niezbędnymi do jego uruchomienia i właściwej eksploatacji. Z kolei w zakresie armatury sanitarnej wprowadza nowe serie produktów, w tym baterii kuchennych i łazienkowych.

Nowy asortyment pomoże rozwijać sprzedaż

Dektra, hurtowy dystrybutor materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branż budowlanej, rolniczej, ogrodniczej i przemysłowej, podaje, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na działalność spółki jest duża sezonowość oferowanego asortymentu. Istotne znaczenie mają dla niej również koniunktura w budownictwie, aktywność klientów, ceny surowców, koszty energii, transportu i usług obcych, presja konkurencyjna oraz sytuacja geopolityczna wpływająca na dostępność surowców i towarów.

Foto: Parkiet

– Na poziom sprzedaży wpływa głównie termin i skala rozpoczęcia sezonu w poszczególnych branżach. Znaczenie mogą mieć także programy takie jak KPO i FENiKS, które obejmują nie tylko klasycznie rozumiane inwestycje infrastrukturalne, ale również modernizację budynków, poprawę efektywności energetycznej i termomodernizację – ocenia Beata Stefańska, prezes Dektry. Przypomina, że w ofercie spółki znajdują się m.in. siatki z włókna szklanego podtynkowe, stosowane w systemach ociepleń i pracach elewacyjnych, oraz folie budowlane wykorzystywane w pracach budowlanych i izolacyjnych. Tym samym ożywienie inwestycyjne w Polsce może pośrednio lub bezpośrednio wspierać popyt na produkty firmy.

– W sytuacji dynamicznych zmian kosztów spółka stara się bronić marż poprzez bieżące dostosowywanie cen sprzedaży do warunków zakupów i analizę rentowności grup asortymentowych. W okresach gwałtownych wzrostów cen pełne przeniesienie kosztów na ceny sprzedaży może jednak następować z pewnym opóźnieniem – podaje Stefańska.

Megaron, producent chemii budowlanej, szans na poprawę wyników upatruje m.in. w kontynuacji programu motywacyjnego „Specjalista”, rozwoju produktów dekoracyjnych, rozbudowie oferty o wyroby komplementarne oraz rozwoju sprzedaży internetowej. Z kolei do istotnych zagrożeń zalicza inflację, wahania kursu euro, niestabilną sytuację międzynarodową oraz spowolnienie na rynku nieruchomości i w sektorze budowlanym. Mariusz Sikora, członek zarządu ds. administracyjnych Megaronu, ocenia, że zanotowany w I kwartale spadek popytu na polskim rynku materiałów budowlanych i wykończeniowych będzie się utrzymywał również w kolejnych kwartałach.

Niezależnie od tego spółka chce w tym samym stopniu koncentrować swoje działania zarówno na rozwoju sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. W Wielkiej Brytanii oraz wybranych krajach Europy Zachodniej szczególną uwagę poświęca poszerzeniu oferty i poszukiwaniu nowych, kluczowych dystrybutorów materiałów budowlanych.

Niejednoznaczna sytuacja w branży materiałów budowlanych

Na działalność MFO, producenta profili stalowych, największy wpływ mają obecnie czynniki związane z sytuacją w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym w Polsce oraz na głównych rynkach eksportowych, szczególnie europejskich. Istotne znaczenie odgrywają również ceny stali, koszty energii i transportu oraz ogólna aktywność gospodarcza. Z kolei sama firma stawia na rozwój produktów specjalistycznych i o wyższej wartości dodanej, dywersyfikację branż odbiorców, efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz dalszą optymalizację procesów produkcyjnych.

– Na obecnym etapie z jednej strony dostrzegamy bardzo ostrożne sygnały stopniowej poprawy sytuacji rynkowej w porównaniu z okresem największego spowolnienia obserwowanego w ostatnich latach. Z drugiej jednak strony obserwujemy dalsze obniżanie prognoz wzrostu gospodarczego dla Europy przez wiele międzynarodowych instytucji finansowych – mówi Jakub Czerwiński, członek zarządu MFO. Zauważa, że w Polsce poprawiają się wybrane wskaźniki związane z budownictwem mieszkaniowym, w tym liczba wydawanych pozwoleń na budowę oraz rozpoczynanych inwestycji.

Nadal utrzymuje się jednak niepewność związana z sytuacją gospodarczą w Europie, szczególnie na rynku niemieckim, który pozostaje ważnym punktem odniesienia dla branż budowlanej i stolarki otworowej (okna i drzwi). – 2026 r. może okazać się lepszy od roku poprzedniego, jednak poprawa będzie prawdopodobnie miała charakter stopniowy i nierównomierny. Spodziewamy się, że w pierwszej kolejności może być ona widoczna w wolumenach sprzedaży, natomiast odbudowa marż może potrwać dłużej – uważa Czerwiński.

Dla Decory, producenta podłóg winylowych i akcesoriów podłogowych, ten rok nie jest jednoznaczny. – Z jednej strony trudno mówić o szerokim i dynamicznym odbiciu całej branży. Popyt w Europie nadal pozostaje pod wpływem niepewności gospodarczej, ostrożności konsumentów oraz opóźniającego się ożywienia w sektorze remontowym na części kluczowych rynków – komentuje Artur Tomikowski, dyrektor marketingu Decory. Z drugiej strony widzi obszary, które rozwijają się szybciej niż rynek i w których grupa ma bardzo dobre perspektywy. Zalicza do nich panele winylowe oraz ściany mineralne.