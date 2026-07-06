Dino pogłębia dołek bessy

Foto: Parkiet

Od maja ubiegłego roku cena akcji właściciela sieci sklepów porusza się w trendzie spadkowym. W minionym tygodniu walory potaniały o ponad 4 proc. i cena pogłębiła dołek bessy. W piątek rano kurs sięgał bowiem poziomu 27,58 zł. Tak nisko nie był od maja 2022 r. W czwartek spółka podała, że zakończyła pierwsze półrocze z liczbą sklepów równą 3176. To o 341 więcej niż rok wcześniej. W ciągu sześciu miesięcy spółka otworzyła 148 sklepów. W tle tli się jednak wciąż konflikt ze związkami zawodowymi dotyczący traktowania pracowników. Ponadto Morgan Stanley obniżył ostatnio wycenę Dino.

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PCC Rokita przy dolnej granicy konsolidacji

Foto: Parkiet

W czwartek walory chemicznej spółki taniały w porywach o 8,8 proc. do 58,4 zł. Spadek był spowodowany ABB. Główny akcjonariusz sprzedał 2,2 mln akcji stanowiących prawie 11 proc. kapitału. Cena za sztukę wyniosła 57 zł. Tymczasem w środę na zamknięciu kosztowały one 64 zł. Z technicznego punktu widzenia ważne jest to, że czwartkowe minimum pokryło się z dolną granicą długoterminowej konsolidacji. W piątek wsparcie działało skutecznie, ale jeśli pęknie, może to skutkować pogłębieniem przeceny. Czwartkowa luka po ABB wyznacza najbliższą strefę oporu.

Arctic Paper w silnej korekcie

Arctic Paper Foto: Parkiet

Kurs akcji producenta papieru porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym. W minionym tygodniu doszło jednak do silnego odbicia. Cena akcji wzrosła o ponad 10 proc. i przebiła średnią z 50 sesji. Rynek wykonał taką korektę mimo braku oficjalnych komunikatów. Kolejny potencjalny opór to średnia z 200 sesji, czyli umowna techniczna granica hossy. Przebiega obecnie na poziomie 7,77 zł. Warto jednak zauważyć, że ostatnia zwyżka wyniosła oscylatory MACD i RSI do krótkoterminowych stref wykupienia. To zwiększa ryzyko szybkiego zakończenia korekty.

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