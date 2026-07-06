XTB udostępniło rozszerzone godziny handlu na europejskich akcjach i ETF-ach. Niemal 1000 instrumentów notowanych na europejskich parkietach będzie dostępnych dla inwestorów od godz. 7:30 do godz. 22:00. Mowa o instrumentach notowanych na europejskiej platformie obrotu Tradegate Exchange. W kolejnych miesiącach liczba dostępnych instrumentów będzie się powiększać, również o te z rynku amerykańskiego.
- Ponad 80 proc. nowych klientów XTB rozpoczyna przygodę z inwestowaniem od akcji, ETF-ów oraz Planów Inwestycyjnych. Dlatego staramy się możliwie ułatwić im proces zarządzania kapitałem. Jak wiadomo, dostęp do środków jest jedną z tych rzeczy, które klienci cenią sobie najbardziej. Dlatego poczyniliśmy starania, aby udostępnić możliwość handlu najpopularniejszymi europejskimi instrumentami w rozszerzonych godzinach. W ten sposób po raz kolejny ustanawiamy nowy standard dla polskiej branży inwestycyjnej, dzięki któremu inwestorzy będą mieli jeszcze większą elastyczność w działaniu - mówi Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.
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Na tym jednak nie koniec. Polscy klienci zyskali również kolejną funkcjonalność. Jest nią dostęp do rachunków IKE i IKZE na platformie webowej, o co od dawna apelowali klienci brokera. W ten sposób konta emerytalne będzie można obsługiwać nie tylko na smartfonach ale także komputerach osobistych.
Kolejną dużą nowością w XTB jest wprowadzenie odświeżonej wersji Planów Inwestycyjnych. Nowe rozwiązanie jest już dostępne w Niemczech oraz Hiszpanii. Natomiast w tym tygodniu pojawi się również w Czechach, na Węgrzech oraz Słowacji. Uaktualniona wersja tego popularnego produktu pozwoli na większą elastyczność w tworzeniu własnych portfeli inwestycyjnych, ponieważ będą one mogły składać się zarówno z ETF-ów, jak i akcji. Co więcej, Plany Inwestycyjne będą jeszcze bardziej dostępne dla początkujących inwestorów. Będzie to możliwe dzięki gotowym planom, które będzie można wybierać na podstawie określonego sektora lub profilu ryzyka.
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