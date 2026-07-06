Jest to pierwszy kontrakt spółki na dostawę sprzętu medycznego na rynek krajów bałtyckich, a dostarczony do litewskiej placówki system da Vinci będzie pierwszym systemem robotycznym wdrożonym przez Grupę w tym regionie. Wartość umowy wynosi 5,46 mln euro netto (ok. 23,5 mln zł netto).

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Grupa Synektik rozpoczęła działalność operacyjną na Litwie i Łotwie w 2025 roku, a od 2026 r oku jest obecna także w Estonii. Prezes Synektika Cezary Kozanecki zdecydowanie pozytywnie ocenia potencjał rozwoju Grupy w regionie. - Przy łącznej populacji przekraczającej 6 mln osób każdego roku odnotowuje się około 36 tys. nowych zachorowań na nowotwory, a statystyki ich wyleczalności są istotnie poniżej unijnej średniej. Mamy potencjał, by w perspektywie najbliższych kwartałów zrealizować nawet 5 instalacji systemów da Vinci w tym regionie, co powinno stać się solidną podstawą dla dynamicznego rozwoju rynku w kolejnych latach - uważa.

Synektik stawia na ekspansję w regionie

Ekspansja zagraniczna w obszarze sprzedaży sprzętu medycznego jest jednym ze strategicznych priorytetów Synektik. Obok krajów bałtyckich, grupa od 2022 roku jest obecna na rynkach Czech i Słowacji, a obecnie przygotowuje się do rozpoczęcia działalności operacyjnej w Ukrainie. - Europa Środkowo-Wschodnia jest na początku procesu technologicznej transformacji systemu opieki zdrowotnej. Potencjał regionalnego rozwoju w samym tylko obszarze chirurgii robotycznej dobrze obrazują polskie statystyki. W 2025 r. w Polsce przeprowadzono 21 tys. zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, przy ponad 340 tys. ogólnej liczby procedur, które mogłyby zostać zrealizowane z wykorzystaniem tej technologii. Biorąc pod uwagę potrzeby terapeutyczne i wyzwania systemowe w regionie CEE, z deficytem personelu medycznego na czele potęgowanym przez wyzwania demograficzne i migracyjne, koniecznością staje się transformacja technologiczna, składająca się z robotyzacji, automatyzacji i implementacji rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji – podkreśla Dariusz Korecki, wiceprezes Synektika.