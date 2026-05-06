W obliczu wyraźnej poprawy globalnych nastrojów z początkiem środowej sesji inwestorzy handlujący na warszawskiej giełdzie odważniej ruszyli do zakupów. Na fali niesłabnącego popytu przed południem indeks WIG20 został wyniesiony ponad 2 proc. nad kreskę, powracając powyżej poziomu 3600 pkt.. Popyt wspierają pozytywne nastroje panujące na pozostałych rynkach akcji. Wtorkowa sesja za Oceanem przyniosła nowe rekordy wszech czasów głównych indeksów. Optymistyczne nastroje zdominowały także handel na azjatyckich parkietach. Dobre humory dopisują inwestorom handlującym na europejskich rynkach akcji, które kontynuują wtorkowe odbicie. W porównaniu z poprzednią sesją zwyżki indeksów przyspieszyły i sięgają nawet ok. 2 proc. To efekt pozytywnych doniesień z Bliskiego Wschodu. Wstrzymanie przez USA operacji Projekt Wolność, która miała doprowadzić do uwolnienia statków uwięzionych na wodach cieśniny Ormuz, zostało odebrane przez rynki jako krok w stronę wygaszenia konfliktu. To sprawiło, że wrócił apetyt na ryzykowne aktywa.

Spółki z WIG20 na celowniku kupujących, Orlen w korekcie

Na fali powracającego optymizmu drożeją niemal wszystkie duże spółki z segmentu WIG20 poza Orlenem. Akcje płockiego koncernu zniżkują w ślad za spadającymi cenami ropy naftowej. Na drugim biegunie są drożejące o blisko 6 proc. walory KGHM, którym sprzyja odbicie notowań miedzi i srebra. Na celowniku kupujących znalazły się również papiery banków. Chętnych nie brakuje także na akcje Budimeksu i Allegro. Mniej efektowne zwyżki notują papiery koncernów energetycznych i Dino.

Pozytywne nastroje zdominowały również szeroki rynek akcji, co z początkiem sesji wyniosło nad kreskę notowania większości mniejszych spółek. Wśród najbardziej rozchwytywanych są m.in. akcje MostostaluWarszawa, odreagowujące potężne spadki z poprzednich sesji.