Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Wygląda na to, że Amerykanie nie chcieli ryzykować kolejnych poważnych prowokacji z Iranem, które zmusiłyby ich do ogłoszenia zerwania trwającego od 8 kwietnia rozejmu. Na ostatniej konferencji prasowej prezydent USA robił "dobrą minę" do dość napiętej sytuacji, podczas kiedy w interesie administracji USA jest teraz wycofanie się z konfliktu, który może pogrążyć republikanów w listopadowych wyborach połówkowych. Zatem, powrotu do poważnych ataków na Iran nie będzie? Przynajmniej nie teraz. W tle wątku irańskiego mamy za chwilę szczyt USA-Chiny (14-15 maja), który Donald Trump będzie chciał przedstawić jako swój "sukces". I w związku z tym nie powinien "drażnić" Xi Jinpinga - Iran to dla Chin strefa wpływów.
Rynki cieszą się z takiego obrotu spraw, chociaż pomimo kolejnego TACO, to strategicznie sytuacja niewiele się zmienia - cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta, a USA utrzymują swoją blokadę wobec ruchu do irańskich portów. Wojna pozostaje "zamrożona", a nadzieje na porozumienie pokojowe są niewielkie - mimo tego, co próbuje twierdzić Donald Trump. Niewykluczone, że kwestia irańska będzie przedmiotem rozmów z Chińczykami, ale w ich interesie paradoksalnie nie jest rychły pokój - Xi dobrze wie, że ten konflikt sukcesywnie osłabia pozycję międzynarodową USA.
W środę rano dolar cofa się na szerokim rynku, generalnie widać powrót apetytu na ryzyko - nieco nieoczekiwanie? Cofa się ropa - kontrakt futures na WTI zszedł poniżej 100 USD, a sytuacja techniczna za chwilę może się diametralnie zmienić - koncepcja potrójnego szczytu na przestrzeni ostatnich tygodni. Na nowe szczyty wyszły indeksy na Wall Street - nadal trwa dobra passa wokół spółek technologicznych (wczoraj świetne wyniki przedstawił AMD).
W przestrzeni FX uwagę zwraca kolejna interwencja na rynku jena - USDJPY w pewnym momencie zjechał do 155. Widać, że tamtejsi decydenci realizują swoją "obietnicę" przeszkadzania spekulantom podczas tzw. Złotego Tygodnia - okresu z przeplatanymi świętami w kalendarzu - który właśnie się kończy. Trudno jednak ocenić, na ile ostatnie działania będą mieć realny wpływ na trend na rynku jena, który w większym stopniu będzie zależny od sytuacji globalnej. Tym samym myśląc o perspektywach dla japońskiej waluty bardziej zerkajmy na relacje na rynku ropy, czy też oczekiwania wobec ruchów BOJ i FED. W tym ostatnim przypadku niewątpliwie "przydatna" byłaby "gołębia" narracja Kevina Warsha, choć to na razie może być "życzeniowe".
W kalendarzu dzisiaj na tapecie dane ADP z USA o godz. 14:15, oraz wystąpienia Musalem'a i Goolsbee'go z FED. Za nami publikacja finalnego indeksu PMI dla usług w strefie euro za kwiecień, który potwierdził spadek względem marca (50,2 pkt.), ale mniej głęboki, niż oczekiwano tego na początku (47,6 pkt.).
Według agencji Axios powołującej się na źródła, USA intensywnie pracują nad punktami, które byłyby argumentem za zakończeniem konfliktu i stworzeniem ram pod dalsze, szczegółowe negocjacje. Dokument ma być rzekomo jednostronnicowy, co może wskazywać na duże uogólnienie tematu... i ryzyka do niekończących się negocjacji nad szczegółami potem - chociaż teoretycznie jest mowa o 30 dniach. Niemniej to potwierdza scenariusz w którym administracja Trumpa za wszelką cenę chce wyjść z tej wojny. Dla rynków istotne są dwie rzeczy - w ciągu 48 godzin Iran ma ustosunkować się do tych propozycji - to może wskazywać na chęć zawarcia "ugody" jeszcze przed szczytem Trump-Xi w dniach 14-15 maja. W temacie Cieśniny Ormuz ma być ona "stopniowo" odblokowywana w ciągu miesięcznych negocjacji - co jest tylko pośrednio dobrą informacją.
Wykres dzienny EURUSD
Rynki interpretują jednak doniesienia Axios jako sygnał do deeskalacji. Dolar wyraźnie traci na szerokim rynku - na EURUSD widać białą świecę wzrostową, co zwiększa prawdopodobieństwo testowania okolic szczytu z połowy kwietnia przy 1,1850.
Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas