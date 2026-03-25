Echo po konferencji: pół miliarda złotych do zagospodarowania

Sprzedaż w marcu krakowskiego biurowca Brain Park A za 60 mln euro to pierwsza z serii transakcji. W zaawansowanych negocjacjach jest budynek B, pod młotek mają iść również WITA we i SPOT we Wrocławiu. W II kwartale Echo spodziewa się także zgody UOKIK-u na zamknięcie sprzedaży ponad 5 tys. mieszkań z platformy Resi4Rent, w której Echo ma 30 proc. udziałów.

Reklama Reklama

– Łącznie te transakcje uwolnią 500 mln zł. Zamierzamy reinwestować wpływy w nowe projekty, głównie w segmencie living (mieszkania, PRS, akademiki) i na rynku biurowym w ścisłym centrum Warszawy. Będziemy też zmniejszać zadłużenie z tytułu obligacji, a także wypłacić część w formie dywidendy – powiedział na konferencji Maciej Drozd, wiceprezes Echa ds. finansowych.

W 2026 r. zapadają obligacje o wartości 155 mln zł, zastrzyk pieniędzy ma zostać wykorzystany do redukcji papierów zapadających w latach 2027-2028 (to odpowiednio 280 mln i 340 mln zł).

W scenariuszu bazowym nie jest przewidywana sprzedaż w tym roku Galerii Młociny, której wyniki są już w dużej mierze ustabilizowane.

W grudniu ub.r. akcjonariusze otrzymali 0,8 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2025 r.