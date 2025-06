Budująca w Warszawie, Krakowie i Trójmieście deweloperska spółka pozyskała 81,4 mln zł z emisji obligacji. Oferta przewidywała sprzedaż papierów za 60 mln zł z opcją zwiększenia puli do maksymalnie 110 mln zł. W trakcie budowy księgi popytu marżę ustalono na 4,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M (przy widełkach 4,1-4,5 pkt proc.) – to obecnie 9,31 proc. w skali roku. Zgodnie z zapowiedziami, wpływy zostaną wykorzystane do wcześniejszego wykupu długu zapadającego w 2026 r.

Victoria Dom skutecznie zamienia droższy dług na tańszy

– Wcześniejsza spłata obligacji pozwala na zmniejszenie kosztów działalności spółki oraz gwarantuje stabilną długoterminową strukturę zadłużenia, która daje szansę na dalszą ekspansję Victorii na rynku polskim – skomentował wiceprezes Waldemar Wasiluk.

Kilka dni temu zarząd podjął uchwałę o wcześniejszym całkowitym wykupie serii zapadającej w czerwcu, o wartości 11,2 mln zł, z marżą 6,5 pkt proc. Wykup zaplanowano na 21 czerwca. Z zapadających w 2026 r. na Catalyst notowana jest jeszcze seria wrześniowa o wartości 100 mln zł z marżą 6,3 pkt proc. i grudniowa o wartości 100 mln zł z marżą 5,95 pkt proc.

Wiosną Victoria uplasowała emisję obligacji o wartości 180 mln zł z kuponem WIBOR 6M plus 4,3 pkt proc. marży, co pozwoliło m.in. wykupić przedterminowo horrendalnie drogą w obsłudze serię o wartości 50,2 mln zł z kuponem WIBOR 6M plus 7 pkt proc. marży.