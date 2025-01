Nowe odsłony węglowych sporów z wykonawcami

Ważą się losy ważnej instrukcji o przyłączeniu instalacji OZE do sieci. Operatorzy sieci dystrybucji chcą skrócić czas na to nawet do 30 dni. Inwestorzy widzą w tym działaniu zagrożenia. Sprawie przygląda się Urząd Regulacji Energetyki. W tle dyskusji są odmowy przyłączenia OZE do sieci, gdzie jest coraz mniej miejsca.