348,5 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej – takim wynikiem zakończyła 2024 r. kontrolowana przez Skarb Państwa budowlana grupa. Oznacza to pogłębienie straty wykazanej po trzech kwartałach, czyli prawie 300 mln zł.

Rok wcześniej strata wynosiła 123 mln zł. W zeszłym roku, podobnie jak w 2023 r., grupa poniosła straty na wszystkich poziomach rachunku. Polimeksowi ciążą kontrakty energetyczne.

W poniedziałek przed południem akcje taniały o nawet 4,5 proc., do 3,36 zł. Kwiecień to miesiąc intensywnego obijania notowań, z poziomu 2,9 zł. Tuż przed Bożym Narodzeniem kurs zaliczył kilkuletni dołek – 1,81 zł. Kwietniowy wzrost to m.in. efekt potencjalnego zaangażowania się Polimeksu w Rafako, które ma być

Dwa segmenty grupy Polimex Mostostal operacyjnie na plusie

W 2024 r. Polimex Mostostal miał 2,86 mld zł przychodów, o 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 259 mln zł wobec 26,5 mln zł na minusie rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 399 mln zł wobec 116 mln zł pod kreską rok wcześniej.