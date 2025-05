Czytaj więcej Budownictwo Budimex i Mirbud uciekają konkurencji na budowach szybkich dróg Liderem branży jest Budimex, który obecnie realizuje 27 kontraktów o wartości 11,3 mld zł. Na drugim miejscu jest Mirbud z portfelem 19 umów wartych niemal 9,8 mld zł – wynika z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Mniej przekazań mieszkań w 2025 r.

Działalność deweloperska przyniosła 38 mln zł przychodów, o 47 proc. mniej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny skurczył się o 52 proc., do 9,9 mln zł. To wprost pochodna mniejszej liczby przekazanych lokali – w I kwartale było to 75 mieszkań, o 52 proc. mniej niż rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła lekko z 36,1 do 36,4 proc.

JHM Development spodziewa się kumulacji przekazań w II półroczu. Menedżerowie powiedzieli, że tegoroczny potencjał przekazań to 350-400 lokali wobec 581 rok wcześniej.

W I kwartale deweloper sprzedał 84 mieszkania, o 31 proc. mniej rok do roku i o 20 proc. więcej niż w IV kwartale ub.r. Grupa liczy na podpisanie około 300 umów w całym roku wobec 321 w ubiegłym.

Marywilska 44 do odbudowy

Trzeci segment to najem, głównie centrum handlowego Marywilska 44. Hala spłonęła w maju 2024 r. – według ostatnich doniesień rządowych na skutek celowego podpalenia na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Handel został wznowiony – najemcom udostępniono 800 kontenerów. Mirbud podtrzymuje zamiar odbudowy hali, w toku jest pozwolenie na budowę. Ponadto firma otrzymuje od ubezpieczyciela zaliczki – do tej pory 65 mln zł.

Z uwagi na te wydarzenia segment zanotował spadek przychodów o 71 proc., do 4,6 mln zł, a w miejsce 6,7 mln zł zysku operacyjnego pojawiło się 3,5 mln zł straty.