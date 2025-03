Budimex i Mirbud uciekają konkurencji na budowach szybkich dróg

W tym ostatnim zestawieniu ciekawa jest pozycja piąta: jest na niej chiński Stecol, który buduje odcinki o łącznej długości 119 km. To pięć kontraktów o wartości 3,9 mld zł, w tym budowa ekspresówki S6 na Pomorzu czy S19 na Podlasiu. Tymczasem przeciwko udziałowi chińskich firm w przetargach, podobnie jak innych spółek z Azji, protestują polscy wykonawcy. – Firmy azjatyckie nie podlegają standardom UE, posiadają nieograniczony dostęp do finansowania zabezpieczany przez rządy ich krajów po to, aby prowadzić ekspansję gospodarczą na terenie UE. Ponieważ w Polsce podstawowym kryterium wyboru wykonawcy jest cena, firmy azjatyckie dzięki swojej przewadze dostępu do kapitału coraz częściej wygrywają przetargi, a zyski transferują do rodzimych krajów – uważa Jerzy Mirgos, prezes Mirbudu.

Czytaj więcej Parkiet PLUS Producenci asfaltu będą w tym roku zacierać ręce z radości Producenci i odbiorcy spodziewają się wzrostu zapotrzebowania na asfalt. Kluczowe znaczenie tradycyjnie będą miały w tym zakresie pieniądze przeznaczane na budowę i modernizację dróg oraz wartość i koszty, po jakich będą realizowane kontrakty.

Ma się to zmienić, bo w niedalekiej perspektywie powinny pojawić się prawne możliwości ograniczania udziału w przetargach firm spoza UE. Mogłoby to objąć także wykonawców tureckich: pod względem wartości realizowanych w Polsce kontraktów drogowych na miejscu ósmym (w tym zestawieniu Stecol jest siódmy) znalazł się turecki Gülermak (ma dwie umowy warte 3,5 mld zł), a pierwszą dziesiątkę zamyka Kolin Insaat (trzy umowy za 2,9 mld zł).

W trzech zestawieniach (wartość umów, liczba kontraktów oraz długość budowanych odcinków) wysokie miejsce zajmuje Polaqua. W pierwszym rankingu jest szósta (za Mostostalem Warszawa), w drugim piąta, w trzecim szósta. W pierwszej dziesiątce wszystkich tych rankingów znalazł się również PORR, który zajął miejsce odpowiednio: dziewiąte, szóste oraz siódme.

Więcej nowych dróg

W tym roku do ruchu ma być włączonych 400 km szybkich dróg, dwuipółkrotnie więcej niż w 2024 r. To 67 km autostrad, 214 km dróg ekspresowych oraz 119 km obwodnic i pozostałych dróg krajowych. Autostrada A2 zostanie doprowadzona od Siedlec do Białej Podlaskiej, kierowcy otrzymają brakujący fragment drogi ekspresowej S3 pomiędzy Świnoujściem i Troszynem i 46 km S6 od Koszalina do Słupska wraz z drugą jezdnią słupskiej obwodnicy. Do tego dojdzie 36 km trasa S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej i dalej pomiędzy Przybędzą i Milówką, ponadto 44 km drogi ekspresowej S7 w trzech województwach: na Pomorzu, Mazowszu i w Małopolsce. O 34 km wydłuży się droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim, a obwodnice mające wyprowadzić z mniejszych miast ruch tranzytowy zyska m.in. Opatów, Suchowola czy Wąchock.

Obecnie na etapie realizacji znajduje się 105 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 1446,5 km oraz 23 inwestycje z programu obejmującego budowę 100 obwodnic o łącznej długości 188 km. W sumie sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce liczy dziś 5206 km, w tym 1885 km autostrad i 3321 km dróg ekspresowych. Docelowa długość szybkich tras planowana jest na prawie 8 tys. km, w tym 2,1 tys. km autostrad. W końcu ub. roku w realizacji było ponad 65 km autostrad i blisko 1270 km dróg ekspresowych.