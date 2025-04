W trakcie czwartkowej sesji kurs budowlanej grupy wyraźnie podskoczył, choć nie spektakularnie. Za papiery płacono po południu nawet 14,1 zł, o 2,9 proc. powyżej kursu odniesienia. Reakcja zupełnie inna niż w środę pod koniec sesji na walorach Unibepu (wzrost o prawie 14 proc.) – a chodzi o to samo.

Reklama

Czytaj więcej Budownictwo Unibep w gronie firm namaszczonych przez Centralny Port Komunikacyjny Unibep jest jednym z czternastu graczy, którzy będą mogli się starać o kontrakty drogowe o łącznej wartości 2,3 mld zł netto.

CPK wyłoniło 14 potencjalnych wykonawców robót drogowych

Mirbud podał, że zawarł ze spółką Centralny Port Komunikacyjny umowę ramową na inwestycje drogowe, które połączą lotnisko z siecią dróg. To jeden z 14 graczy, których CPK dopuścił w postępowaniu do zawarcia umowy ramowej – i teraz te umowy są zawierane. Na liście, poza Mirbudem i Unibepem, są jeszcze inne giełdowe firmy: Mostostal Warszawa, Budimex i Trakcja. One również powinny niebawem poinformować o zawarciu umów ramowych.

Co daje umowa ramowa? Jest zawarta na trzy lata i otwiera drogę do uczestniczenia w postępowaniach cząstkowych. Łączna wartość zamówień szacowana jest na ponad 2,2 mld zł netto i dotyczy budowy 90 km dróg.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, całość zamówienia CPK przewiduje zrealizować w podziale na trzy części. Pierwsza to zaprojektowanie i budowa drogi od węzła „CPK Wschód” (bez węzła) do węzła „Baranów” na połączeniu z autostradą A2 (z węzłem). W części drugiej wykonawca zrealizuje Wschodnią Obwodnicę Lotniska – odcinek od skrzyżowania z Północną Obwodnicą Lotniska w rejonie miejscowości Kaski Centralne (bez skrzyżowania) do węzła „CPK Wschód” (z węzłem). Część trzecia prac została podzielona na dwa zadania: budowę Północnej Obwodnicy Lotniska oraz Zachodniej Obwodnicy Lotniska z włączeniem ich w istniejącą sieć drogową.