Firma Reino Capital, specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami - jako aktywami finansowymi i w sensie utrzymania budynków (asset i facility management), wzmocniła tę drugą nogę działalności przejmując PZN, działającą od 1996 r. firmę z rocznymi przychodami rzędu 50 mln zł rocznie.

PZN zostanie połączone z należącą już do grupy firmą Yatre. PZN obsługuje 5,2 tys. budynków w całej Polsce, o powierzchni 1,5 mln mkw.

Reino zapłaciło za PZN w przeważającej mierze (90 proc. udziałów) akcjami. Udziałowcy otrzymali w sumie 4,12 mln papierów wycenionych na 1,6 zł przy kursie 1,09 zł. Na początku roku kurs sięgał 1,4 zł.



Reino Capital zapowiada wzrost na rynku utrzymania budynków

- Przejęcie PZN to kolejny etap rozwoju biznesu Grupy Reino i strategii, którą od lat konsekwentnie i skutecznie realizujemy. W ciągu ostatnich pięciu lat – mimo pandemii, a następnie bezprecedensowego wzrostu inflacji i stóp procentowych – zwiększyliśmy 10-krotnie skalę działalności. Osiągnęliśmy to m.in. dzięki zbudowaniu własnego biznesu facility management pod marką Yatre. Mocne synergie, wynikające z połączenia PZN i Yatre, już w kolejnym roku mogą przełożyć się na 100 mln zł przychodów tylko z usług facility management - skomentował Radosław Świątkowski, prezes Reino. - Strategicznym celem naszej grupy jest maksymalizacja przychodów z obsługi zarządzanych aktywów do co najmniej 4 proc. kapitału zainwestowanego przez inwestorów i partnerów biznesowych, a także wykorzystanie efektów skali, która jest kluczowa dla naszych wyników finansowych – dodał.