Szef Develii: dzięki przejęciom budujemy długofalowy potencjał. To jeszcze nie koniec

Po pierwszym cięciu stóp w maju prezes NBP powiedział, żeby jednak nie nastawiać się na serię cięć. Emocji zatem nie brakuje...

Koszt kredytu mieszkaniowego w Polsce pozostaje jednym z najwyższych w Europie, co ma duże znaczenie dla rynku, który potrzebuje nowych mieszkań. Dla mnie majowa obniżka stóp to pierwszy pozytywny sygnał. W praktyce zdolność kredytowa poprawiła się o około 10 proc. Prawdziwym punktem zwrotnym będą kolejne obniżki prowadzące do spadku kosztu kredytu do poziomu około 5 proc. Pamiętajmy, że rosną płace, co też poprawia zdolność kredytową. Oczekujemy, nie tylko my, że spadek kosztów finansowania spowoduje poprawę na rynku, tym bardziej że miejsca na zadłużanie się w polskim sektorze bankowym w relacji do PKB jest bardzo dużo. U nas to 20 proc. do PKB, a średnia unijna to 40–45 proc.

Wspomnieliśmy już o trwającym przejęciu. Polska część Bouygues Immobilier na koniec grudnia miała 1,3 tys. mieszkań w projektach w toku i 2,8 tys. w banku ziemi zabezpieczonym umowami przedwstępnymi. 70 proc. aktywności to Warszawa. Bouygues Immobilier nie raportuje sprzedaży, ale z danych rynkowych wiemy, że w stolicy spółka sprzedała w zeszłym roku 426 lokali, rok wcześniej 503. Naliczyłem 325 mieszkań w bieżącej ofercie. Czy macie informacje, jak poszedł firmie I kwartał i kiedy możemy się spodziewać uwzględnienia przejęcia w waszych celach sprzedaży i przekazań?

Spodziewamy się pozytywnej decyzji UOKiK-u do końca czerwca. Następnie musimy lepiej się poznać z zespołem, wejść w zarządzanie spółką, zintegrować organizacje. Przejęcie Bouygues Immobilier przyczyni się do wzrostu naszej sprzedaży i przekazań w 2025 r., ale ważniejszy będzie wspólny cel na 2026 r.

Develia od kilku lat umacnia pozycję na rynku mieszkaniowym. Rozwój organiczny wspieramy z jednej strony joint venture, a z drugiej cały czas mówiliśmy, że jesteśmy otwarci na przejęcia. W 2023 r. pojawiła się możliwość zakupu polskich spółek Nexity, choć rynek był w trudnym momencie. Nie ograniczamy się jednak do analizy bieżącej sytuacji – dzięki przejęciom budujemy długofalowy potencjał – i jeszcze nie powiedzieliśmy dość. Bouygues posiada 1,3 tys. mieszkań w budowie obok naszych 6 tys. Z kolei zabezpieczony bank ziemi to 2,8 tys. lokali – u nas 13,5 tys., licząc z joint venture. Co dla nas istotne, Bouygues w 70 proc. koncentruje się na Warszawie, uzupełni też naszą działalność we Wrocławiu i na naszym najmłodszym rynku, poznańskim, gdzie działamy w efekcie przejęcia polskich spółek Nexity.

Zakup Nexity pozwolił też na stworzenie własnego generalnego wykonawstwa. Czy przejęcie Bouygues daje dodatkowe wartości poza projektami i bankiem ziemi?

Za wszelkimi projektami deweloperskimi stoją ludzie. Zespół Bouygues, tak jak zespół Nexity, to profesjonaliści, którzy zwiększą kompetencje całej grupy. Mówimy o osobach odpowiedzialnych za pozyskiwanie gruntów, realizację inwestycji, sprzedaż. Nie mamy monopolu na wiedzę, chętnie uczymy się od innych. Co roku zwiększamy zatrudnienie w związku ze wzrostem skali, a przejęcie Bouygues będzie dodatkowym wzmocnieniem naszego zespołu.

Zakup Bouygues to wydatek rzędu 280 mln zł, zarekomendowaliście też wypłatę 265 mln zł rekordowej dywidendy. Czy będzie potrzebne finansowanie zewnętrzne?

Nasza strategia przewiduje inwestycje rzędu 0,5 mld zł rocznie oraz przeznaczanie 75 proc. zysku na dywidendę. Z jednej strony zarabiamy pieniądze na projektach, z drugiej sprzedajemy aktywa komercyjne, w tym finalizujemy transakcję zbycia Arkad Wrocławskich. Na koniec roku grupa miała ponad 800 mln zł gotówki, wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynoszący 0,06, co jest bardzo niskim poziomem. Przejęcie możemy sfinansować kapitałem własnym, ale nie wykluczamy, że będziemy je później refinansować kredytem.