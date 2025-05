Victoria Dom zapowiada dużą emisję obligacji i wzrost sprzedaży

Notowana na Catalyst firma w 2025 r. spodziewa się sprzedaży rzędu 1,2-1,5 tys. lokali (umowy rezerwacyjne i deweloperskie/przedwstępne niepoprzedzone rezerwacjami). Victoria specjalizuje się w mieszkaniach z segmentu popularnego, dla pierwszych nabywców korzystających z kredytów, dlatego jej wyniki zależą wprost od koniunktury. W 2024 r. firma sprzedała 1014 lokali, a we wspieranym „Bezpiecznym kredytem” 2023 r. 2020 lokali. Victoria buduje głównie w Warszawie, a także w Krakowie i Trójmieście.

W I kwartale br. spółka sprzedała 278 mieszkań, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej i 83 proc. więcej niż w IV kwartale ub.r., który był dołkiem. Wiceprezes Waldemar Wasiluk powiedział, że cel 1,2-1,5 tys. jest realny, II kwartał rozpoczął się dobrze, a w kolejnych sprzedaż powinna odbijać. Podkreślił, że spółka ma potencjał sprzedaży 2-2,5 tys. lokali rocznie przy sprzyjającym otoczeniu.

- Na popyt wpływają głównie trzy kwestie: deficyt mieszkań, w samej Warszawie szacowany na 200 tys. sztuk, dobra i stabilna sytuacja ekonomiczna oraz tanie finansowanie. Po trudnych latach 2022-2024, z krotką przerwą na „Bezpieczny kredyt”, na początku 2025 r. rynek się powoli budzi. Spadły wskaźniki WIBOR, doszło do pierwszej obniżki stóp. Teraz jest pytanie nie czy, a kiedy będą kolejne obniżki – powiedział Wasiluk.

Victoria Dom planuje emisję obligacji na wcześniejszy wykup

Victoria to jeden z aktywnych graczy na Catalyst, wiosną spółka uplasowała emisję na podstawie prospektu o wartości 180 mln zł z kuponem WIBOR 6M plus 4,3 pkt proc. marży, co pozwoliło m.in. wykupić przedterminowo horrendalnie drogą serię o wartości 50,2 mln zł z kuponem WIBOR 6M plus 7 pkt proc. marży.