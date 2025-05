Dom Development nastawia się na lepszą sprzedaż i wyniki finansowe w 2025 r.

W I kwartale 2025 r. grupa wypracowała nieco lepsze wyniki do tych opublikowanych rok wcześniej. Skonsolidowane przychody zwiększyły się o 5 proc., do prawie 742 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 8 proc., do 148,4 mln zł, czyli 5,75 zł na akcję.

Dom Development z nieco mniejszą rentownością

W I kwartale br. grupa przekazała klientom 984 lokale, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody z działalności deweloperskiej wzrosły o 8 proc., do 712 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 5,5 proc., do 247 mln zł, co oznacza lekki spadek rentowności z 35,6 proc. do 34,7 proc.

Przychody ze sprzedaży usług skurczyły się o 18 proc., do 29 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 37 proc., do 5,9 mln zł. Grupa nie sprzedawała w minionym kwartale gruntów, w zeszłym roku takie transakcje dołożyły 11 mln zł do przychodów i 1 mln zł do zysku brutto ze sprzedaży.

W sprawozdawczości segmentowej grupa podaje wyniki uzyskane na poszczególnych rynkach odnoszące się do całkowitych przychodów i zysków. W Trójmieście marża brutto ze sprzedaży wyniosła 38,2 proc. (rok wcześniej 41,8 proc.), w Warszawie 36,1 proc. (wzrost z 29,8 proc.), we Wrocławiu 29,6 proc. (wzrost z 27,3 proc.), a na najmłodszym, krakowskim rynku 34,2 proc. (wzrost z 26 proc.).