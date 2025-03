Dom Development gotowy bić kolejne rekordy. Będzie też łowić okazje

Czy z uwagi na to, oraz najwyraźniej kolejny rekord przekazań w 2025 r., pod koniec roku po raz trzeci inwestorzy usłyszą o dywidendzie zaliczkowej?

Prezes Konopka powiedział w kuluarach, że trudno przesądzać. Będzie to zależało od wielu czynników, może to być rok inwestycyjnych okazji. Nie widać jeszcze, by mniejsi gracze desperacko szukali ratunku i wystawiali na sprzedaż działki, niemniej tendencje konsolidacji rynku mogą się nasilać – zwłaszcza jeśli flauta na szerokim rynku mieszkaniowym się utrzyma. Ciekawą opcją mogą być inwestycje joint venture.

Rekordowe wyniki

W 2024 r. budujący osiedla w czterech aglomeracjach deweloper zaksięgował prawie 3,2 mld zł przychodów, o 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Gros wyniku pochodzi z rekordowej liczby wydanych mieszkań. Co prawda liczba przekazanych klientom mieszkań urosła o 2 proc., do 3916, to przychody zwiększyły się o 21 proc., do 2,93 mld zł (w sprawozdaniu to przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych). Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 984 mln zł, o 21,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Rentowność utrzymała się na wysokim poziomie, delikatnie rosnąc z 33,4 do 33,6 proc. Rentownością rzędu 39 proc. mogą pochwalić się inwestycje trójmiejskie, co jest głównie pochodną relacji cen sprzedaży do kosztów zakupu gruntów.

Ponadto 181 mln zł dołożyła do przychodów realizacja kontraktu budowlanego (inwestor PRS AFI Home odebrał w sumie 300 mieszkań, po tym eksperymencie na razie nie ma planów kontynuacji takiej działalności), a 59 mln zł sprzedaż gruntów.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1,02 mld zł, o 25 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na koniec 2024 r. miała niemal 5 tys. lokali, które zostały już sprzedane, ale jeszcze nieprzekazane nabywcom. Ich łączna wartość to prawie 3,7 mld zł.