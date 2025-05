Znikający i nieobecni

Na liście najlepiej wynagradzanych menedżerów po raz ostatni widzimy Jarosława Szanajcę, który po dwóch dekadach oddał stery (element większej sukcesji w zarządzie) i przesiadł się do rady nadzorczej. Szanajca w ostatnim roku zainkasował 4,4 mln zł. Zaraz za nim, z kwotą 4,2 mln zł, znalazł się Leszek Stankiewicz, który od niedawna jest prezesem polskiego oddziału fińskiej spółki deweloperskiej YIT.

Dzięki awansowi do zarządu Domu Development na liście zadebiutował Grzegorz Smoliński. Co prawda objął funkcję w październiku i podstawy zainkasował 170 tys. zł, to 898 tys. stanowi szacunkowa premia za wyniki spółki.

Ktoś może zapytać – a gdzie na liście menedżerowie Atalu – dużego dewelopera mieszkaniowego? I w tegorocznym, i w poprzednich edycjach nikogo nie znajdziemy. W imperium rodziny Juroszków to nie deweloperska spółka jest miejscem, gdzie menedżerowie zarabiają. Dość powiedzieć, że cały pięcioosobowy zarząd Atalu otrzymał 766 tys. zł, z czego 364 tys. prezes Zbigniew Juroszek, a członek zarządu ds. finansowych Andrzej Biedronka-Tetla 172 tys. zł.

Podstawa i bonusy

Wynagrodzenia najwyższego kierownictwa w spółkach składają się przeważnie z części stałej oraz premii uzależnionych od spełnienia postawionych przez radę nadzorczą warunków. To głównie wyniki finansowe wypracowane przez firmę w roku poprzedzającym lub bieżącym, rzadziej inne parametry. Część spółek do wynagrodzenia wlicza różne świadczenia, m.in. opiekę medyczną, korzystanie z samochodu służbowego i sprzętu IT, kartę lunchową, karnet sportowy, naukę języków obcych, pokrycie kosztów podróży czy wynajem mieszkania.

Normą jest, że menedżerowie zarabiają także w zarządach czy radach nadzorczych spółek zależnych. Rzadkością jest płatność w akcjach – nie mylić z programami motywacyjnymi, które są również stosowane. Program opcji planuje m.in. wprowadzić na najbliższym walnym zgromadzeniu Murapol.