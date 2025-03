Szymon Jungiewicz, PMR Experts: Infrastruktura pcha rynek budowlany

Pytanie o potencjał polskiego rynku jest zasadne. Ubiegłotygodniowy optymizm inwestorów mógł się wziąć także z zapowiedzi uszczelnienia rynku zamówień publicznych przez nowelizację ustawy. Polski rynek jest otwarty dla firm spoza UE, z którymi spółkom tutejszym trudno konkurować. Czy to znaczący problem? Czy nasze firmy są w stanie przerobić te kontrakty warte setki miliardów?

Zgadzam się tą tezą, że firmy spoza UE to w pewien sposób nieuczciwa konkurencja. Spółki, które działają w Polsce, muszą stosować się do przepisów unijnych, są zobowiązane do spełnienia wielu wymogów, których gracze z Azji stosować nie muszą i nie ponoszą kosztów, przez co mogą oferować nieco atrakcyjniejsze z punktu widzenia zamawiającego warunki cenowe. Tylko, czy zasadne jest zlecać kontrakty podmiotom, które nierzadko nie mają w Polsce czy UE doświadczenia, nie mają partnerów, wypracowanych relacji z podwykonawcami. Ryzyko związane z wyborem takiego wykonawcy, który na papierze jest tańszy, ale nie ma doświadczenia, może się później odbić czkawką i skończyć problemami z dotrzymaniem terminu, dostarczeniem jakości i pozostałych parametrów.

Myślę, że rozsądne będzie niestosowanie polityki zerojedynkowej, że zamykamy czy otwieramy rynek dla firm spoza UE. W końcu premier Tusk, goszcząc w Turcji, zachęcał tamtejsze firmy do udziału w budowie kolei dużych prędkości. Myślę, że stosowanie racjonalnego klucza doboru i udział rzetelnych, sprawdzonych wykonawców spoza UE, szczególnie w jakichś specjalistycznych obszarach, jest dopuszczalne i jest dobrym rozwiązaniem.

Same spółki, sama branża mówi, że nie chodzi właśnie o zamykanie rynku, tylko przede wszystkim rzetelną selekcję przy przetargach, żeby firmy konkurowały na równych zasadach...

Tak, w obecnych okolicznościach geopolitycznych jest wręcz konieczność, żeby za kontrakty infrastrukturalne nie brały się spółki teczki. Dobrze się stało, że zmiany prawne wreszcie zostały zaproponowane.

Żeby inwestycje szły, potrzebne są pieniądze. Rynek inwestycji infrastrukturalnych napędzany jest środkami publicznymi. A co z perspektywami rynku prywatnych zamawiających? Tu cały czas mamy bardzo wysokie stopy procentowe, żaden pieniądz publiczny nie płynie – nawet słynny program tzw. wsparcia rynku mieszkaniowego ma koncentrować się na rynku wtórnym...

Budownictwo kubaturowe siłą rzeczy, właśnie ze względu na wysokie stopy procentowe i niepewność inwestycyjną w ostatnich latach, zachowywało się poniżej średniej. Jeśli chodzi o mieszkaniówkę, sytuacja w 2024 r. była zdeterminowana oczekiwaniem na nowy program dopłat do kredytów. Dane o sprzedaży kredytów hipotecznych wskazują, że Polacy, mimo wysokich stóp, kredyty zaciągają, a potencjał sprzedaży mieszkań w największych miastach się nie wyczerpał. W ubiegłym roku uruchomiono więcej nowych inwestycji mieszkaniowych niż w 2023 r., co jest pozytywnym czynnikiem.

W branży komercyjnej też widać pozytywne sygnały, mimo utrzymujących się wysokich stóp. Widzimy zwłaszcza wzrost wartości inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce. To też sygnał, że rynek pozytywnie ocenia perspektywy w nadchodzących latach.

Wreszcie w takich wybranych działach rynku jak centra danych, jak zakłady produkcji pomp ciepła, baterii czy akumulatorów – tu widzimy wzrost nakładów mimo trudnej sytuacji związanej ze stopami.