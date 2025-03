Konsorcjum z udziałem Budimeksu wygrało postępowanie na zaprojektowanie i budowę estońskiego, liczącego 58 km, odcinka szlaku kolejowego Rail Baltica. Wartość kontraktu szacowana jest na 332 mln euro (1,39 mld zł), z czego 313,7 mln euro (1,32 mld zł) obejmuje roboty budowlane. Budimex ma 40-proc. udział w budowlanej części kontraktu, co przekłada się na ponad 125 mln euro (527 mln zł). Szacunkowy termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2030 r.

Budowa odcinka linii Rail Baltica, z udziałem Budimeksu, trwa już na Łotwie

Budimex jest uczestnikiem konsorcjum, które rozpoczęło pod koniec 2024 r. budowę łotewskiego odcinka Rail Baltiki. Tu zakres jest znacznie większy, bo obejmuje budowę 230 km, a więc i wartość to 3,7 mld euro. Na Budimex przypada 25 proc. Grupa nie wykazuje tego kontraktu w portfelu zamówień z racji jego specyfiki.

- Prace są realizowane etapami, co jest związane z uzyskiwaniem przez zamawiającego pozwoleń na budowę. Łącznie jest to 67 etapów. Trudno jest określić, kiedy dokładnie zostaną one wydane, dlatego aby zachować transparentność, nie uwzględniamy Rail Baltica w naszym portfelu. Kontrakt będzie realizowany przez osiem lat – tłumaczył nam prezes Budimeksu Artur Popko.