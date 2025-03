Prezentacja Budimeksu: gigantyczny tort inwestycyjny. Branża budowlana będzie mieć pełne ręce roboty. Foto: Mat. prasowe

Na koniec 2024 r. wartość portfela zamówień z rynku generalnego wykonawstwa ustanowiła rekord i wynosiła 17,8 mld zł, z czego 10,2 mld zł przypadało na drogi, 3,3 mld zł na kolej, 2,7 mld zł kubaturówkę. 47 proc. wartości portfela zapada w tym roku, 33 proc. w 2026 r., a 20 proc. w 2027 r. Portfel nie uwzględnia megakontraktu na łotewski odcinek Rail Baltiki, z racji jego specyfiki. Ten kontrakt, choć podpisany i realizowany, Budimex pokazuje w poczekalni – to 4,8 mld zł na koniec grudnia (do realizacji w kilka lat). Pozostałe kontrakty w poczekalni miały wartość 2,1 mld zł.

Grupa będzie kontynuować starania o kontrakty w ramach generalnego wykonawstwa w krajach ościennych.

Agresywna konkurencja o zlecenia budowlane i dobra zmiana w prawie o zamówieniach publicznych

- Obserwujemy dalej agresywną walkę o zlecenia, dziś na rynku kolejowym nawet kilkanaście spółek potrafi stanąć do dużych kontaktów rzędu 1 mld zł. Nie bierzemy udziału w walce cenowej, a mimo to udaje się pozyskiwać zlecenia. Cieszymy się, że część publicznych zamawiających stosuje wyrok TSUE i liczymy, że będą to robić wszyscy – powiedział prezes Popko. Chodzi o możliwość niedopuszczania do przetargów spółek spoza UE, które mają lepszą pozycję, bo nie ponoszą kosztów funkcjonowania pod reżimem unijnych regulacji, a czasem są dotowane przez swoje rządy.

Rząd zapowiedział już prace nad nowelizacją prawa o zamówieniach publicznych, by nie było wątpliwości, że polscy zamawiający mogą stosować wyrok TSUE. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez rząd to II kwartał.