- Sam moment zapowiadanego procedowania ustawy to ostatni dzwonek, aby zdążyć za zmianami prawnymi przed startem większości kluczowych przetargów, m.in. w ramach budowy CPK, kolei dużych prędkości czy pierwszych bloków jądrowych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwowego, będą to inwestycje o znaczeniu strategicznym i do ich realizacji dopuszczeni powinni zostać sprawdzeni na polskim rynku wykonawcy – mówi Sosna. - Warto jednak dodać, że sytuacja ta nie jest czarno-biała i dużym wyzwaniem może być przyjęcie odpowiednich i sprawiedliwych kryteriów w ocenie tego, które firmy mogą zostać dopuszczone do przetargów, a które powinny zostać odrzucone. Na rynku polskim działa już bowiem przynajmniej kilkunastu sprawdzonych wykonawców z kierunków wschodnich, którzy całkiem sprawnie zadomowili się już na polskim rynku. W mojej ocenie, istotne, aby dobór kryteriów został precyzyjnie omówiony z przedstawicielami rynku, szczególnie ich działami prawnymi oraz ofertowania. Każdą niedoskonałość w przyjętych kryteriach przetargowych zapewne będzie można obejść – w przeszłości próbujące wejść na polski rynek nowe firmy budowlane wykazywały się już w tym obszarze dużą kreatywnością - dodaje.

Kierunek zmian słuszny. Pytanie, jakie będą szczegóły nowelizacji prawa o zamówieniach publicznych

Rządową inicjatywę, będącą efektem m.in. apeli branży, dobrze ocenia Jerzy Mirgos, prezes Mirbudu, ale z zastrzeżeniem.

- Cieszy nas zapowiedź zmian przepisów o ochronie polskiego rynku budowlanego, ale nie znamy szczegółów proponowanych zmian, a to od nich będzie zależało czy te przepisy będą skuteczne, czy też pozostaną martwe. Od lat postulujemy wprowadzenie jednej, prostej zmiany, która rozwiązałaby ten problem. Zamawiającemu (np. PKP PLK, GDDKiA, CPK i in.) trzeba wskazać wprost, że w warunkach określających zasady udziału firm w przetargu musi być wyraźnie napisane czy firma spoza UE ma prawo startować w przetargu, a jeżeli tak to na jakich zasadach. Brak jakichkolwiek zapisów w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na ten temat powinien oznaczać bezwarunkowy brak możliwości udziału podmiotu spoza UE w danym przetargu. Tylko taki zapis gwarantuje równe szanse w dostępie do rynku dla wszystkich wykonawców – mówi Mirgos.