Ogłoszona w listopadzie zeszłego roku transakcja opiewa na kwotę 420 mln zł, przy czym płatność do 60 mln zł jest odroczona i uzależniona od osiągnięcia celów odnośnie do wyników. Pozyskane w wyniku transakcji sprzedaży środki spółka zamierza przeznaczyć na rozwój pozostałej działalności. Zarząd Mercoru zapowiedział też, że cześć środków ze sprzedaży trafi do kieszeni akcjonariuszy w formie dywidendy. Zamknięcie transakcji spodziewane jest w okresie letnim przy założeniu, że do końca lipca zostaną spełnione wszystkie warunki zawieszające transakcję.

Transakcja wymagać będzie przeprowadzenia szeregu działań przygotowawczych. W grę wchodzi m. in. wydzielenie aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej do odrębnych podmiotów, których udziały zostaną następnie sprzedane inwestorowi.

Mercor przeprowadzi skup akcji

Jednocześnie walne zgromadzenie upoważniło zarząd spółki do skupu nie więcej niż 778 tys. akcji własnych za maksymalnie 10 mln zł. Cena płacona przez spółkę za akcję nie może być niższa niż 0,25 zł i wyższa niż 33 zł. Program skupu będzie trwać maksymalnie do 6 lutego 2030 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację.

Na zamknięciu czwartkowych notowań za akcje Mercoru płacono na giełdzie 27,10 zł, co oznacza zwyżkę o ponad 1,1 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. Kapitalizacja giełdowa spółki wynosi aktualnie ponad 420 mln zł.