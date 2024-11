Łączna cena sprzedaży wynosi 420 mln zł, przy czym kwota do 60 mln zł jest odroczona i uzależniona od osiągnięcia wyników. Środki pozyskane ze sprzedaży spółka zamierza przeznaczyć na rozwój pozostałej działalności. Zarząd spółki planuje jednocześnie zarekomendować przeznaczenie istotnej części kwoty otrzymanej w ramach transakcji na wypłatę dywidendy.

Reklama

Informacja zachęciła inwestorów do zakupów akcji spółki, które w pierwszych minutach poniedziałkowej sesji drożały o ponad 10 proc., czemu towarzyszył bardzo wysoki obrót.

Zgodnie z umową warunkiem zapłata części ceny w kwocie do 60 mln zł jest osiągnięcie określonych progów skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności objętej wydzieleniem, która docelowo ma być prowadzona przez sprzedawane spółki. W przypadku, gdy wysokość docelowej EBITDA nie przekroczy żadnego z progów określonych w umowie, to spółka nie otrzyma żadnej dodatkowej płatności z tytułu odroczonej ceny. Jeśli jednak zostanie osiągnięty dany próg Docelowej EBITDA, to, zgodnie z umową, spółka otrzyma stosowną część odroczonej części ceny w przedziale od 15 mln zł do 60 mln zł.

Jednocześnie wyjaśniono, że działalność spółki w obszarze oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej prowadzona jest przez podmioty, które prowadzą również inny rodzaj działalności, dlatego w ramach realizacji transakcji konieczne będzie uprzednie wydzielenie aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej do odrębnych podmiotów, których udziały zostaną następnie sprzedane inwestorowi lub przeniesienie aktywów niezwiązanych z prowadzeniem działalności w zakresie wskazanych obszarów do podmiotów znajdujących się poza zakresem transakcji.