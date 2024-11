Archicom urealnił cele sprzedaży. Urośnie, ale wolniej

Przy okazji publikacji wyników po trzech kwartałach 2024 r. Archicom ponownie zrewidował cele strategiczne. Już we wrześniu, przy publikacji wyników półrocznych, cel na 2024 r. został obniżony z 3 tys. do 2,6 tys. Prezes Waldemar Olbryk przyznawał wówczas, że uzyskanie skorygowanego poziomu będzie wyzwaniem. Na wtorkowej konferencji cel na ten rok został obniżony do 2,4-2,5 tys. Dodatkowo cel na 2025 r. został ścięty z 4 tys. do 3 tys. Poziom 4 tys. pozostaje jako docelowy, strategiczny.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Dołek za nami. W IV kwartale sprzedaż mieszkań wzrośnie Wiele wskazuje na to, że po czterech z rzędu kwartałach spadku sprzedaży mieszkań końcówka roku przyniesie stabilizację, jeśli nie lekkie odbicie. Na program „Na start” już chyba mało kto czeka. Największym katalizatorem będą obniżki stóp procentowych.

Chwyty marketingowe, ale bez szkody dla zyskowności

Zrewidowany cel na IV kwartał wciąż wydaje się bardzo ambitny, bo zakłada podpisanie 930-1,03 tys. umów. Tymczasem w najlepszym w tym roku III kwartale Archicom sprzedał 589 lokali – po trzech kwartałach sprzedaż to 1471 mieszkań, o 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Prezes Olbryk powiedział, że na tę chwilę sprzedaż niebawem przekroczy poziom z całego 2023 r. (czyli 1835), a do końca roku jest jeszcze kilka „mocnych marketingowo” tygodni, dlatego firma liczy na sprzedaż rzędu 2,4-2,5 tys., liczy też na utrzymanie dynamiki w I kwartale 2025 r. Prezes przyznał, że część klientów dalej wstrzymuje się z decyzjami czekając na „agresywniejsze z perspektywy dewelopera oferty”. Zapewnił, że to nie oznacza, że firma – przygotowując akcje marketingowe – pozwala sobie na kompromisy, jeśli chodzi o zyskowność.