PZFD: w 2025 roku inwestycje wyhamują

Patryk Kozierkiewicz, radca prawny w Polskim związku Firm Deweloperskich, nie ukrywa że dane za październik są dość zaskakujące. - Może to być zaskakujące o tyle, że od kilku miesięcy mówi się o rekordowej ofercie mieszkań dostępnych w biurach deweloperów, co mogłoby skłaniać do ograniczania planów inwestycyjnych, szczególnie w okresie wysokich stóp procentowych stanowiących barierę popytową dla wielu potencjalnych nabywców. Oceniamy, że rezultat jest raczej pozytywnym odchyleniem od normy. Przy utrzymaniu obecnej koniunktury, w kolejnych miesiącach na rynku powinniśmy obserwować dostosowywanie liczby nowych inwestycji do panującego dziś, przeciętnego popytu. Oznacza to, że średnia liczba miesięcznych wprowadzeń ustabilizuje się na niższych poziomach, a cały 2025 rok będzie pod tym względem słabszy niż obecny – mówi Kozierkiewicz.

- Październikowe dane GUS budownictwa mieszkaniowego zaskoczyły skokowym wzrostem nowych budów – mówi Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. - W przypadku deweloperów w pełni uzasadniona wydawała się obserwowana od wiosny pewna asekuracja w rozpoczynaniu nowych budów. Powinna ona bowiem dość mocno korelować z danymi sprzedażowymi nowych mieszkań, które od miesięcy wyraźnie kuleją dość zdecydowanie ustępując wolumenom nowych wprowadzeń do oferty deweloperskiej. W efekcie oferta notuje rekordowe od lat wartości. W tej sytuacji pojawia się pytanie o sens windowania nowych inwestycji przez deweloperów. Czy to efekt oczekiwania na pozytywne rozstrzygnięcia w kwestii kolejnego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych, czy może na początek ścieżki obniżek stóp procentowych już od początku nowego roku? – dodaje.