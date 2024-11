Murapol po konferencji: stabilna sprzedaż, sowite marże

Murapol celuje w sprzedaż 300 lokali miesięcznie, choć październik wypadł nieco gorzej. Prezes Nikodem Iskra zaznaczył, że w całym roku trend cen ofertowych jest rosnący, a końcówka roku to dla całej branży okres intensyfikowania akcji promocyjnych. Sam Murapol uruchomił program obniżek cen do nawet 20 proc. na całą ofertę do połowy grudnia. Prezes powiedział, że celem jest poprawa wyniku rok do roku (w 2023 r. znalazł nabywców na 2,88 tys. lokali), realnie mowa o 3 tys.

W ciągu trzech kwartałów br. Murapol sprzedał na spadkowym rynku 2084 mieszkania, o 0,4 proc. więcej niż rok wcześniej, w tym w samym III kwartale 692 umowy, o 6 proc. mniej niż rok wcześniej i 1,3 proc. więcej niż w II kwartale. Na koniec września aktywnych było 150 umów rezerwacyjnych.

Na koniec września w ofercie Murapol miał 4,7 tys. lokali, znacznie więcej względem poprzednich lat. Menedżerowie podkreślili, ze oferta jest adekwatna do tempa sprzedaży, a nowe projekty wprowadzane są rozsądnie i precyzyjnie.

Stabilna sprzedaży niezależnie od koniunktury to, według Murapolu, odpowiedni produkt kierowany do odpowiedniej grupy. Gros oferty to lokale kompaktowe, dostępne, bo kosztujące poniżej 0,5 mln zł. Około 30 proc. oferty to lokale poza największymi aglomeracjami – w czasie słabszej koniunktury Murapol ma naturalną przewagę nad lokalnymi deweloperami z ograniczonym zapleczem finansowym. W ciągu trzech kwartałów 49 proc. nabywców dewelopera posiłkowało się kredytem.

Utrzymana duże pierwsze marże

W ciągu trzech kwartałów br. Murapol wydał klucze do 1720 lokali, o 23 proc. mniej niż rok wcześniej, spółka podtrzymuje cel przekazań na cały rok rzędu 2,9 tys., czyli w samym IV kwartale wyda 1,18 tys. lokali.