Lokum i Ronson o rynku

Giełdowe Lokum i notowany na Catalyst Ronson to spółki, które otworzyły sezon publikacji wyników za III kwartał, jeśli chodzi o deweloperów mieszkaniowych. W obu przypadkach sprawozdaniom nie towarzyszyły konferencje, które są okazją do rozmowy o bieżącej sytuacji – a ta w mieszkaniówce jest interesująca w kontekście dołka sprzedaży w III kwartale.

Lokum w poprzednim kwartale sprzedało zaledwie siedem lokali, w ciągu dziewięciu miesięcy 124, o 78 proc. mniej niż rok wcześniej. We wrześniu całoroczny cel obniżono z 350 do 200 lokali. W materiałach towarzyszących sprawozdaniu firma nie odniosła się wprost do sprzedaży w październiku i listopadzie, do zamknięcia tego wydania nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie.