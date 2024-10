Inwestorzy Ghelamco czekają na nowy cykl

Lepiej już skasować program „Na start”, niż trzymać rynek w niepewności – oceniają menedżerowie spółki. Deweloper obniżył cel sprzedaży mieszkań na 2024 r. z 3,7 tys. do 3,2 tys., co oznacza, że zamiast skokowego zanotuje wzrost rok do roku rzędu 10 proc.