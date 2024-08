Dom Development pokazał wyniki. Dobre rezultaty w I połowie roku

Prognozy analityków co do zysku netto j.d. znajdowały się w przedziale 77,9-107 mln zł, a co do zysku operacyjnego w przedziale 98,6-135,4 mln zł.

Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 663,7 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 584,2 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 531,3-634,9 mln zł.

Dla porównania, w drugim kwartale 2023 r. Dom Development miał 63,8 mln zł zysku netto j.d., 73,8 mln zł zysku operacyjnego i 452,5 mln zł przychodów.

Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w drugim kwartale 2024 r. do 198,9 mln zł z 140,1 mln zł rok wcześniej.

Marża brutto w drugim kwartale 2024 r. spadła rdr o 1 pp. do 30 proc.