Mirbud ruszył z ekspresową ofertą akcji

Kontrolowany przez Jerzego Mirgosa Mirbud, przy wsparciu Ipopema Securities, rozpoczął przyspieszoną budowę księgi popytu na maksymalnie 18,35 mln akcji stanowiących prawie 17 proc. w podwyższonym kapitale. Book-building ma się zakończyć najpóźniej 13 czerwca.

Mirbud oferuje akcje tylko dużym podmiotom

Oferta kierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub wykładających równowartość co najmniej 100 tys. euro. Prawo poboru zostało wyłączone, ale pierwszeństwo mają ci, którzy byli akcjonariuszami 6 maja - w dniu walnego zgromadzenia podejmującego uchwały o emisji.

Poza prezesem Mirgosem znaczącym akcjonariuszem jest NN OFE (ma prawie 10 proc.), z protokołu po zgromadzeniu wiadomo, że sprzeciw do uchwał o podwyższeniu kapitału zgłosił PFR PPK SFIO.

Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd na podstawie book-buildingu. W kwietniu w opinii do projektów uchwał zapisano, że przy ustalaniu ceny zostanie wzięty pod uwagę średni kurs z trzech i sześciu miesięcy przed ogłoszeniem NWZA, czyli 8,99 i 8,32 zł przy ówczesnym kursie 10,5 zł. Zapowiedź emisji zdołowała notowania do 9,1 zł, ale już w połowie maja kurs był na rekordowym poziomie 12,2 zł. Obecnie to 11 zł.