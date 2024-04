Eksperci komentują plany Mirbudu. Bariery wejścia na rynek kolejowy

Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa komentuje, że Mirbud konsekwentnie realizuje to, co zapowiada od wielu miesięcy. - Spółka świetnie rozwinęła się w rynku drogowym, w którym znajduje się w pierwszej trójce pod względem wartości realizowanych kontraktów dla GDDKiA. Aby dalej rosnąć, firma musi rozglądać się za wejściem w nowe obszary i segment budownictwa kolejowego wydaje się naturalnym wyborem. Jest to jednak rynek bardzo konkurencyjny i wysoce wyspecjalizowany, dlatego najlepszym pomysłem wydaje się przejęcie całego podmiotu, który legitymuje się doświadczeniem i kompetencjami w zakresie budownictwa kolejowego – mówi Kaźmierczak. - Sam rynek kolejowy w Polsce ma przed sobą świetne perspektywy. W najbliższej dekadzie należy się spodziewać ponad 100 mld zł inwestycji hojnie współfinansowanych z funduszy unijnych. Do tego należy doliczyć kilkadziesiąt miliardów w ramach programu utrzymaniowego PKP PLK. Istotnym ryzykiem wydaje się specyficzna struktura polskiego rynku kolejowego, w którym aktywnie działa sześć spółek kontrolowanych przez państwo, w tym dwa podmioty notowane na warszawskiej giełdzie (Torpol i Trakcja – red.) - dodaje.

6 maja decyzja o prawie do emisji akcji

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Mirbudu zostało zwołane na 6 maja. Akcjonariusze mają upoważnić zarząd do emisji w ramach kapitału docelowego do 18,3 mln akcji (prawie 17 proc. w podwyższonym kapitale). Z komentarza spółki wynika, że być może realne potrzeby będą mniejsze, stąd podział na dwie równe serie L i M.

Prawo poboru zostanie wyłączone, ale pierwszeństwo w obejmowaniu akcji będą mieć zarejestrowani na NWZA, a także posiadacze co najmniej 0,35 proc. akcji w dniu określonym w uchwale zarządu o emisji. Zarząd ma zyskać prawo do ustalania ceny emisyjnej, w opinii do projektów zaproponowano, że cena będzie ustalana na podstawie deklaracji inwestorów, pod uwagę będą też brane średnie notowania z trzech i sześciu miesięcy przed ogłoszeniem zgromadzenia, czyli 8,99 i 8,32 zł. Implikuje to wartość emisji na poziomie 150–165 mln zł. Firma chce inwestować w sprzęt dla segmentu drogowego i magazynowego, potencjalnie może przejąć firmę z tego drugiego rynku.

45,5 proc. akcji Mirbudu kontroluje prezes Jerzy Mirgos.