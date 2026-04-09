Tradycją staje się już to, że każdy kolejny miesiąc przynosi wzrost liczby rachunków maklerskich. Nie inaczej było w marcu. W skali całego rynku przybyło prawie 60,9 tys. kont – wynika z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Tradycją jest także to, że wzrost ten napędza przede wszystkim jedna firma. Mowa o XTB.

Reklama Reklama

W marcu XTB pozyskało prawie 50,6 tys. nowych kont na rynku polskim. Firma od dawna gra w innej lidze i rywalizuje w zasadzie sama ze sobą. Jak marzec wygląda na tle poprzednich miesięcy? W styczniu XTB pozyskało 68,3 tys., zaś w lutym prawie 51,2 tys. Marcowy wynik jest więc na razie najsłabszy w tym roku.

Kolejną tradycją staje się także to, że wiceliderem pod względem pozyskiwania nowych kont jest BM mBanku. Tym razem broker ten otworzył 5,5 tys. rachunków. Trzecie miejsce w stawce zajął DM BOŚ z wynikiem prawie 1 tys. nowych kont.

Na koniec marca w skali całego rynku prowadzonych było 2,737 mln rachunków papierów wartościowych. Tutaj również liderem jest XTB, które wielkimi krokami zbliża się do okrągłego poziomu 1 mln rachunków. Na koniec marca broker miał 991,8 tys. kont. Drugie w zestawieniu jest BM mBanku z wynikiem 550 tys. rachunków. Podium uzupełnia BM Pekao z wynikiem 208,6 tys.

Oczywiście zawsze przy okazji publikacji danych KDPW trzeba brać poprawkę na to, że nie rozróżniają one, które konta faktycznie są aktywne, a które nie.