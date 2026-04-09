Prawdopodobnie pod koniec kwietnia firma XTB opublikuje wstępne wyniki finansowe za I kwartał. Zawsze tego typu wydarzenie budzi spore zainteresowanie, ale teraz jest ono tym większe, gdyż pierwsze trzy miesiące na rynku stały pod znakiem dużej zmienności, a to woda na młyn dla XTB. Duże oczekiwania widać też w pierwszych prognozach wynikowych.

XTB pokaże rekordowe wyniki?

Jedną z pierwszych firm, które opublikowały swoje szacunki odnośnie do wyników XTB, jest BM mBanku. Mikołaj Lemańczyk, analityk BM mBanku, spodziewa się rekordowych wyników XTB. Szacuje on zysk netto na poziomie 455 mln zł.

– Uważamy, że wyraźne trendy, a następnie istotne korekty cenowe, stworzyły dobre warunki, aby XTB mogło pokazać siłę swojej bazy klientów. Powinien to być rekordowy kwartał w historii wyników spółki – czytamy w prognozie wynikowej. Analityk BM mBanku spodziewa się, że XTB w I kwartale mogło pozyskać około 300 tys. nowych klientów, a aktywność klientów kwartał do kwartału , jego zdaniem, zwiększyła się o 9 proc.

- Biorąc pod uwagę trendy i zmienność na rynku metali szlachetnych oraz surowców energetycznych, warunki rynkowe w I kw. były sprzyjające, dlatego zakładamy rentowność na lot na poziomie ok. 290 zł. W efekcie przychody w I kw. mogą wynieść 951,7 mln zł, co oznacza wzrost o 64 proc. r/r oraz 56 proc. kw./kw. Ze względu na intensywne działania marketingowe zakładamy, że wydatki marketingowe w I kw. 2026 r. wzrosną o 49 proc. r/r, przy jednoczesnym wzroście całkowitych kosztów operacyjnych o 31 proc. r/r. - wskazuje analityk. Oczekuje on także dodatniego wpływu z tytułu wyniku na działalności finansowej i ma on wynieść 17 mln zł.

Oczekiwania dotyczące wyników XTB są duże nie tylko wśród analityków, ale także inwestorów. Akcje XTB w środę po raz pierwszy w historii osiągnęły poziom 100 zł. W czwartek wzrosty były kontynuowane i tym samym padł kolejny rekord.