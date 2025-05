Nowy klienci z obszaru MENA (region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej), którzy założą konto w XTB mogą od teraz liczyć na otrzymanie za darmo jednej akcji. Chodzi o walory firmy motoryzacyjnej General Motors, które obecnie na Wall Street są wyceniane na około 50 USD. Oferta, która ma trwać do końca roku, dotyczy nowych klientów, którzy wpłacą pieniądze na rachunek.

XTB stawia na obszar MENA

- Region MENA to dla nas jeden z kluczowych obszarów rozwoju, dlatego chcemy jeszcze mocniej umocnić naszą pozycję na tym rynku i pokazać potencjalnym klientom pełnię możliwości inwestycyjnych w aplikacji XTB. Dynamiczny wzrost biznesu (+12 proc. wzrost przychodów w I kwartale tego roku) oraz specyfika tamtejszych klientów pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dotychczas pozyskiwaliśmy tam głównie klientów zainteresowanych aktywnym tradingiem, w szczególności na instrumentach opartych na cenach złota. Obecnie, naszym celem jest budowanie wizerunku XTB jako kompleksowej aplikacji do zarządzania finansami zarówno dla inwestorów aktywnych, jak i pasywnych. Kampania z darmową akcją wspiera ten cel, zwiększając świadomość naszej marki jako intuicyjnego i uniwersalnego narzędzia inwestycyjnego oferującego dostęp do wielu instrumentów finansowych – mówi Omar Arnaout, prezes XTB.

Darmowa akcja od XTB

„Darmowa akcja” nie jest niczym nowym w wykonaniu XTB. Firma jakiś czas temu podobne działania przeprowadziła także w Europie. - Na rynkach europejskich, gdzie jesteśmy liderem, tego typu działania przyniosły bardzo dobre rezultaty. Widzimy, że podobne kampanie działają najlepiej tam, gdzie mamy już ugruntowaną pozycję i dużą rozpoznawalność. Pierwsze efekty kampanii w regionie MENA są obiecujące, jesteśmy zadowoleni i liczymy na dalszy pozytywny wpływ na budowanie rozpoznawalności marki i pozyskiwanie nowych klientów. Współpracujemy z influencerami o milionowych zasięgach, dzięki którym informacja o tej kampanii i naszej ofercie dociera do nowych grup odbiorców – mówi Arnaout, który podkreśla, że celem kampanii jest zarówno wzmocnienie wizerunku XTB jako kompleksowej aplikacji do zarządzania finansami, jak i zwiększenie świadomości o szerokości naszej oferty. - Chcemy pokazać inwestorom, że jesteśmy nie tylko platformą dla aktywnych traderów, ale również narzędziem, które pozwala wygodnie realizować różne strategie inwestycyjne, także te długoterminowe. Podobną kampanię na innych rynkach europejskich oceniamy bardzo pozytywnie. Przyczyniła się do pozyskania nowych klientów, którzy zostali z nami na dłużej. Wpłynęła również na budowanie świadomości XTB jako aplikacji oferującej wiele możliwości lokowania kapitału. Liczymy, że w regionie MENA przyniesie równie dobre rezultaty – mówi szef XTB.