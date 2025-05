Kiedy rozmawialiśmy na początku 2025 r., też jednak pan mówił, że Francja i Wielka Brytania to są te rynki, na które chcecie położyć mocniejszy nacisk. To już się dzieje?

Do grona rynków, gdzie jeszcze nie mamy tak silnej marki, należy dołożyć także Niemcy. W tych trzech krajach, pod kątem liczby pozyskanych klientów w I kwartale tego roku do I kwartału 2024 r., wahania są bardzo duże. W przypadku najsłabszego rynku wzrost wyniósł 15 proc., a najlepszy z tych trzech oddziałów zanotował wzrost o 150 proc. Wszystko jest więc uzależnione od tego, w którym miejscu rozwoju jest dany oddział. Jeśli chodzi o budowanie marki i świadomości, trzeba też mieć na uwadze, że nie są to rzeczy, które staną się od razu, patrzymy więc na to bardzo realnie. Ten rok jest jednak kluczowy, gdyż mamy już czym walczyć na tych rynkach. Mamy świetną ofertę i musimy się skupić nad rozpoznawalnością marki i ten efekt będzie coraz bardziej widoczny.

To oznacza też większe wydatki marketingowe na wspomnianych rynkach?

W tym roku nie ma na razie planów, aby jeszcze bardziej zwiększyć budżety marketingowe niż to, o czym mówiliśmy wcześniej – czyli wzrost wydatków w całej grupie o 80 proc. W przypadku następnego roku nie wyobrażam sobie sytuacji, w której moglibyśmy kontynuować walkę na tych rynkach bez zwiększenia budżetów.

Budżet można zwiększyć o 10, 50, ale i o 80 proc.

Patrząc na całą grupę, uważam, że są rynki, na których nie ma większego sensu stanowcze zwiększanie budżetów marketingowych. W takich krajach, jak: Portugalia, Czechy, Słowacja, a może także i Polska, jesteśmy już na poziomach, które są naprawdę bardzo wysokie. Jeśli jednak patrzymy na Francję, Wielką Brytanię czy też Niemcy, to w ich przypadku jest jeszcze olbrzymi potencjał do zwiększania budżetów. Mówimy nawet o 100-proc. wzroście. Liderzy rynku w Wielkiej Brytanii wydają cztery–pięć razy więcej pieniędzy od nas.

Wasze koszty operacyjne w I kwartale wyniosły prawie 316 mln zł. Jak mogą się one kształtować w kolejnych kwartałach?

Prawdopodobnie w II kwartale koszty marketingowe będą niższe, w okresie wakacyjnym jeszcze spadną, a w IV kwartale będą najwyższe.

Co z nowym produktami? Kiedy pojawi się u was IKZE?

IKZE będzie w II kwartale. Myślę, że stanie się to w czerwcu i robimy wszystko, aby faktycznie tak było.

Zapowiadaliście także kryptowaluty oraz opcje.

Tutaj plany się nie zmieniają, jednak trzeba pamiętać, że wprowadzenie tych dwóch produktów nie do końca jest zależne od nas. Pod względem technologicznym chcemy być gotowi z tymi produktami w III kwartale. W przypadku opcji Komisja Nadzoru Finansowego musi zaś wyrazić zgodę dotyczącą modeli wyceny. W kwestii krypto wszystko jest w rękach Ministerstwa Finansów. Chodzi bowiem o dostosowanie lokalnych przepisów do rozporządzenia MiCA.