DM BOŚ kontynuuje ofensywę technologiczną

DM BOŚ, zgodnie z zapowiedziami, kontynuuje zmiany w funkcjonowaniu rozwiązań technologicznych. Po tym, jak w wakacje broker wyszedł do klientów z nową transakcyjną aplikacją webową w postaci bossaWebTrader, teraz przyszedł czas na kolejne działania. Jakie konkretnie?

Klienci DM BOŚ mogą skorzystać już z odświeżonej części prywatnej serwisu inwestora. Jak przekonuje broker, jest to bardziej ergonomiczne i nowoczesne rozwiązanie z bezpośrednim dostępem do aplikacji transakcyjnych: bossaWebTrader, bossaMobile i bossaStaticaTrader, dające także możliwość szybszego przejścia do zarządzania rachunkiem. Nowe rozwiązanie dotyczy przede wszystkim nowych klientów. Ci obecni sami mogą zdecydować, czy chcą z niego skorzystać, czy wolną zostać przy wcześniejszym rozwiązaniu.

– Rozwiązanie typu „one suits all”, czyli „jedno pasuje wszystkim” – to nie jest kierunek rozwoju naszych usług. W naszej ocenie rynek to różnorodność, a nie unifikacja – mówi Paweł Kolek, dyrektor departamentu rynku wtórnego w DM BOŚ. Dodaje, że obecnie broker posiada kilka różnych rozwiązań, które są dopasowane do różnych grup inwestorów i które mają być odpowiedzią na różne potrzeby klientów.

– Mamy w ofercie pięć aplikacji inwestorskich dopasowanych do potrzeb klientów – webowe, mobilne i instalowalne, mamy API i bossaStaticaTrader, będące transakcyjnym rozwinięciem analitycznej Statica5, nową bossaMobile oraz analitycznego Amibrokera. Dostęp do pełnego arkusza zleceń, transakcje z odroczoną płatnością, mobilne i stacjonarne internetowe serwisy transakcyjne dla rynku polskiego i rynków zagranicznych – to standard naszej oferty – podkreśla Kolek.

Zmiany przeprowadzane w ostatnim czasie w DM BOŚ dobrze wpisują się w aktywność brokerów w obszarze technologicznym. Dość powiedzieć, że nie tak dawno nowe aplikacje maklerskie pojawiły się chociażby w DM BDM. Nowy serwis i aplikację wprowadził także Santander BM.