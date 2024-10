Oferta publiczna akcji Żabki wchodzi w decydującą fazę. Inwestorzy indywidualni na papiery mogą zapisywać się do środy 9 października do godz. 15.00. W skład konsorcjum, które daje możliwość wzięcia udziału w IPO, wchodzi w sumie 14 firm (BM PKO BP, BM Alior Banku, BM BNP Bank Polska, BM Banku Handlowego, BM Millennium Banku, BM ING Banku Śląskiego, BM mBanku, BM Pekao, DM BOŚ, DM BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Santander BM i Trigon DM). W żadnej z nich inwestorzy indywidualni nie zapłacą za ewentualne kupno papierów w IPO. Część brokerów poszła jednak jeszcze dalej.

Reklama

Czytaj więcej Biura maklerskie Inwestorzy indywidualni oszczędzą na prowizji w IPO Do 9 października do 15.00 klienci indywidualni mogą składać zapisy na akcje Żabki. Wysoka redukcja zdaje się być nieunikniona.

IPO Żabki: specjalne oferty w biurach maklerskich

Specjalną ofertę dla nowych klientów przygotował Noble Securities. Osoby, które założą konto w domu maklerskim w okresie od 2 października do 15 października, będą korzystały z niższych prowizji. Stawka za handel akcjami z GPW zostanie dla nich obniżona z 0,38 proc. (min. 10 zł) do 0,25 proc. (min. 5 zł) i będzie ona obowiązywała do końca tego roku. Dodatkowo nowi klienci będą mogli korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego bez wymogu minimalnej wartości aktywów (w standardowych warunkach wynosi on 25 tys. zł).

W BM PKO BP klienci, którzy do końca roku założą rachunek maklerski są z kolei zwolnieni z opłat za jego prowadzenie w 2024 r. (podstawowa opłata dla rachunków otwartych w II półroczu wynosi 30 zł).

W BM mBanku można z kolei zaciągnąć kredyt pod zakup akcji Żabki w IPO. Maksymalny pułap dla klienta indywidualnego został ustalony na 5 mln zł (limit ten nie obowiązuje w przypadku klientów private bankingu).