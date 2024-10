Kolejny raport o Żabce. Ile warta jest spółka?

BM Pekao wycenia Żabkę w zakresie 18,74–23,81 mld zł na podstawie wyceny DCF, co implikuje zakresy wskaźnika ceny do zysku na 2025 r. między 22,1 a 28,1-krotności – wynika z dokumentu, do którego dotarł „Parkiet”.

Analitycy BM Pekao wśród ryzyk związanych zakupem akcji Żabki zwracają m.in. uwagę na krajowe przepisy dotyczące handlu w niedziele.

Jak podano, obowiązujący tego dnia zakaz handlu ma pozytywny wpływ na działalność sklepów Grupy Żabka, gdyż jest to jedna z niewielu sieci handlowych, które nadal działają w niedziele. „Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w przyszłości przepisy prawne regulujące zakaz handlu w niedziele mogą zostać zmienione w sposób ograniczający możliwość prowadzenia działalności przez sklepy Grupy Żabka w niedziele, co potencjalnie może doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych spółki. Ponadto należy zauważyć, że zmiany w przeciwnym kierunku i umożliwienie prowadzenia działalności przez większą liczbę sklepów w niedziele mogłyby również potencjalnie negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Żabka” - czytamy w raporcie BM Pekao. Brokerzy zwracają też uwagę na ryzyka zmian przepisów dotyczących franczyzy w Polsce oraz pogorszenia relacji z franczyzobiorcami lub spadku poziomu ich satysfakcji.