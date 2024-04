Polskim brokerom marzą się kryptowaluty. Doczekają się przyzwolenia od nadzorcy?

Polscy brokerzy ostrzą sobie zęby na kryptowaluty. Dzisiaj dla większości podmiotów rynek ten jest całkowicie niedostępny i to mimo tego, że na rynku amerykańskim zadebiutowały ETF-y na bitcoina. Może się to jednak zmienić wraz z nowymi regulacjami. Okazji w tym rynku upatrują BM Pekao oraz XTB.

Reklama

parkiet.com

Dwa światy, jeden cel

Z jednej strony tradycyjne biuro maklerskie za którym stoi duża grupa kapitałowa, z drugiej dynamicznie rozwijający się fintech, który szturmuje rynek maklerski. Łączy ich jedno: chcą powalczyć o klientów na rynku spotowym kryptowalut.

– W BM Pekao szukamy obszarów, w których możemy się wyróżnić. Dlaczego mielibyśmy nie myśleć o rozpoczęciu działalności na rynku kryptoaktywów, szczególnie że jesteśmy w przededniu zmian regulacyjnych na tym rynku? Mamy do tego zasoby, możliwości i nie ukrywam, że również ambicje w tym obszarze. Wierzę, że jeśli udałoby nam się wprowadzić taką usługę do oferty, to mając na uwadze poczucie bezpieczeństwa, jakie daje nasza instytucja, stalibyśmy się atrakcyjnym podmiotem dla osób, które są zainteresowane rynkiem krypto – mówił ostatnio na łamach „Parkietu” Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao.

Wyścig jeszcze na dobre nie ruszył, ale BM Pekao już wyrósł poważny konkurent: XTB. Broker co prawda ma w ofercie CFD na kryptowaluty, które w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością. Dodał także produkty ETN związane z tym rynkiem. Jego przedstawiciele nie ukrywają jednak, że mają ochotę na więcej.