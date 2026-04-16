Setki milionów na reklamę. Trwa wyścig o klientów

Największe banki w Polsce nie szczędzą pieniędzy na walkę o uwagę klienta. W 2025 r. łączna wartość wydatków reklamowych dziewięciu największych instytucji finansowych sięgnęła niemal 880 mln zł – wynika z danych zebranych przez „Parkiet”. To kwota o blisko 11 proc. wyższa niż rok wcześniej, co świadczy o zaostrzającej się konkurencji na rynku.

Największym reklamodawcą wśród banków został w 2025 r. PKO BP, który zwiększył wydatki marketingowe aż o 48 proc., do 257 mln zł. Tak potężny budżet pozwolił największemu polskiemu bankowi na zdominowanie przestrzeni medialnej, z konsekwentnie realizowanym od dwóch lat przekazem odświeżenia wizerunku. To kampanie skierowane zarówno do małych i dużych przedsiębiorstw, jak do klientów detalicznych – ostatnim przykładem może być kampania poświęcona nowej usłudze klik, realizowanej we współpracy z Allegro.